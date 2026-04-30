Rizka Perdana Putra
Jumat, 1 Mei 2026 | 00.09 WIB

Semifinal Liga Champions: Paris Saint-Germain Pesta, Bayen Munchen Siap Membalas Dusta

Laga Semi-final PSG vs Bayern Munich (Instagram @psg)

JawaPos.com – Paris Saint-Germain (PSG) selangkah lebih dekat ke final Liga Champions. Namun, tiket ke partai puncak masih jauh dari aman.

Pada leg pertama semifinal, Selasa malam (29/4), PSG menang dramatis 5-4 atas Bayern Munchen dalam duel sengit penuh gol. Bermain di kandang sendiri, Les Parisiens tampil agresif dan sempat unggul nyaman sebelum Bayern memberi perlawanan sengit di babak kedua.

Khvicha Kvaratskhelia menjadi bintang kemenangan PSG lewat dua gol pada menit ke-24 dan 56’. Tiga gol lainnya dicetak Joao Neves (33’), Ousmane Dembele (45+5’ penalti), dan Dembele kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-58.

Sementara itu, Bayern menunjukkan mental kuat dengan terus menekan hingga akhir laga. Gol Die Roten dibukukan Harry Kane (17’ penalti), Michael Olise (41’), Dayot Upamecano (65’), dan Luis Diaz (68’).

Meski menang, keunggulan satu gol membuat PSG belum aman. Bayern masih punya peluang besar membalikkan keadaan saat gantian menjamu PSG pada leg kedua semifinal di Allianz Arena, Munchen, 7 Mei mendatang.

Dengan agregat sementara 5-4, duel penentuan dipastikan berlangsung panas. Bayern butuh kemenangan minimal satu gol untuk memaksa perpanjangan waktu, sedangkan PSG hanya perlu hasil imbang untuk mengamankan tiket final.

