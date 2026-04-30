Steven Gerrard dan McCoist Curiga Penalti Arsenal Dibatalkan Karena Tekanan Suporter dan Simeone

JawaPos.com - Laga semifinal Liga Champions antara Arsenal dan Atletico Madrid memang berakhir imbang 1-1, tapi cerita besarnya justru datang dari keputusan kontroversial di menit akhir saat penalti Arsenal dibatalkan setelah tinjauan VAR.

Keputusan itu langsung memicu perdebatan, termasuk dari dua legenda Inggris, Steven Gerrard dan Ally McCoist, yang sama-sama punya dugaan menarik soal apa yang sebenarnya terjadi.

Insiden bermula saat Eberechi Eze dijatuhkan di dalam kotak penalti. Wasit awalnya menunjuk titik putih, tapi kemudian berubah pikiran setelah melihat ulang di monitor VAR.

Baca Juga:Jamie Carragher Kritik Aturan Handball Liga Champions Usai Hasil Imbang Atletico vs Arsenal

Bagi banyak pihak, ini sudah cukup membingungkan. Tapi, Gerrard dan McCoist melihat ada faktor lain di balik keputusan tersebut.

Melansir Give Me Sport, McCoist lebih dulu mengungkapkan pandangannya, menyiratkan bahwa situasi bisa berbeda jika kejadian itu terjadi di sisi lapangan lain.

"Saya pikir jika itu di kotak penalti yang lain, itu sah, dan tetap sah."

Komentar itu seperti membuka pintu ke teori yang lebih besar. Gerrard kemudian menimpali dengan dugaan yang lebih spesifik.

"Ya, mungkin karena reaksi penonton dan Simeone. Saya rasa dia memainkan peran besar. Dia berada dalam pandangan wasit saat wasit datang ke layar."

Artinya, menurut Gerrard, tekanan dari tribun dan gestur agresif Diego Simeone di pinggir lapangan bisa saja memengaruhi psikologis wasit saat mengambil keputusan akhir. McCoist bahkan menegaskan ulang keyakinannya.

"Saya katakan kepada Anda, jika itu di kotak penalti yang lain, itu tetap penalti."

Wasit Menyerah di Bawah Tekanan? Pandangan ini juga diperkuat oleh Martin Keown, yang menilai keputusan tersebut tidak memenuhi standar "clear and obvious error" untuk intervensi VAR.