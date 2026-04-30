Steven Gerrard Desak Arteta Mainkan Eze dan Saka Sejak Awal Leg Kedua Lawan Atletico Madrid

JawaPos.com - Arsenal masih punya peluang besar melangkah ke final Liga Champions setelah bermain imbang 1-1 di kandang Atletico Madrid.

Namun, menurut Steven Gerrard, ada satu hal krusial yang harus dilakukan Mikel Arteta di leg kedua: berani menurunkan pemain terbaiknya sejak menit pertama.

Nama yang langsung disebut? Eberechi Eze dan Bukayo Saka.

Melansir Metro Sport, Eze memang tidak jadi starter di leg pertama, tapi dampaknya tetap terasa ketika masuk ke lapangan. Gerrard melihat ada sesuatu yang berbeda dari permainan Arsenal saat Eze terlibat.

"Saya rasa di leg kedua mereka harus menurunkan Eze," ujar Gerrard.

“Menurutku dia memberi mereka sedikit lebih banyak percikan, sedikit lebih banyak kekuatan. Dia terlihat sedikit lebih berbahaya bagiku."

Dalam laga yang cenderung ketat dan minim ruang seperti melawan Atletico, pemain dengan kemampuan eksplosif seperti Eze bisa jadi pembeda terutama untuk membuka pertahanan rapat khas tim Diego Simeone.

Saka: Pemain Besar untuk Laga Besar Selain Eze, Gerrard juga menyoroti pentingnya peran Bukayo Saka. Menurutnya, ini bukan saatnya melakukan eksperimen.

"Bagi saya, dia harus masuk. Anda memainkan pemain andalan di pertandingan besar pada leg kedua."

"Anda bisa memahami keinginan mereka untuk berubah dan menyegarkan energi serta merombak skuad, tetapi Anda memainkan pemain terbaik Anda di leg kedua semifinal Liga Champions.”

Pesannya jelas: di momen krusial seperti ini, kualitas individu harus jadi prioritas utama.