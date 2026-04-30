Harry Kane Pecahkan Rekor Steven Gerrard di Liga Champions

Penyerang Bayern Munchen Harry Kane cetak gol ke gawang PSG. (Dok. Bayern Munchen)
JawaPos.com - Harry Kane mungkin pulang dari Paris dengan kekalahan bersama Bayern Munchen. Tapi secara individu, ia tetap mencetak sejarah.
Gol pembuka yang ia cetak dari titik penalti dalam laga melawan PSG bukan sekadar membuka skor. Itu juga memastikan Kane resmi memecahkan rekor lama milik Steven Gerrard sebagai pemain Inggris dengan rentetan gol terpanjang di Liga Champions.
Baca Juga:Jelang Leg Kedua Bayern Munchen vs PSG, Ini Permintaan Unik Vincent Kompany agar Atmosfer Allianz Arena Makin Angker
Rekor Baru untuk Kane
Melansir ESPN, dengan gol tersebut, Kane kini mencetak gol dalam enam pertandingan Liga Champions berturut-turut. Capaian itu melampaui catatan Gerrard yang sebelumnya berhenti di lima laga bersama Liverpool pada musim 2007-08.
Untuk konteks yang lebih luas, rekor ini memang belum menyentuh level Cristiano Ronaldo yang pernah mencetak gol dalam 11 pertandingan beruntun. Tapi tetap saja, untuk pemain Inggris, ini adalah pencapaian yang sangat spesial.
Musim yang Gila
Rekor ini bukan kebetulan. Kane memang sedang menjalani salah satu musim terbaik dalam kariernya.
Singkatnya: hampir setiap kali Kane main, hampir pasti dia mencetak gol.
