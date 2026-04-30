M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 30 April 2026 | 15.27 WIB

Harry Kane Pecahkan Rekor Steven Gerrard di Liga Champions

Penyerang Bayern Munchen Harry Kane cetak gol ke gawang PSG. (Dok. Bayern Munchen)

JawaPos.com - Harry Kane mungkin pulang dari Paris dengan kekalahan bersama Bayern Munchen. Tapi secara individu, ia tetap mencetak sejarah.

Gol pembuka yang ia cetak dari titik penalti dalam laga melawan PSG bukan sekadar membuka skor. Itu juga memastikan Kane resmi memecahkan rekor lama milik Steven Gerrard sebagai pemain Inggris dengan rentetan gol terpanjang di Liga Champions.

Rekor Baru untuk Kane

Melansir ESPN, dengan gol tersebut, Kane kini mencetak gol dalam enam pertandingan Liga Champions berturut-turut. Capaian itu melampaui catatan Gerrard yang sebelumnya berhenti di lima laga bersama Liverpool pada musim 2007-08.

Untuk konteks yang lebih luas, rekor ini memang belum menyentuh level Cristiano Ronaldo yang pernah mencetak gol dalam 11 pertandingan beruntun. Tapi tetap saja, untuk pemain Inggris, ini adalah pencapaian yang sangat spesial.

Musim yang Gila

Rekor ini bukan kebetulan. Kane memang sedang menjalani salah satu musim terbaik dalam kariernya.

  • Ia sudah mencetak 54 gol di semua kompetisi musim ini
  • Menjadi torehan tertinggi di lima liga top Eropa sejak musim luar biasa Robert Lewandowski (55 gol pada 2019/20)
  • Bahkan, jika dihitung di semua kompetisi, Kane sudah mencetak gol dalam delapan pertandingan beruntun

Singkatnya: hampir setiap kali Kane main, hampir pasti dia mencetak gol.

Artikel Terkait
Semifinal Liga Champions: Paris Saint-Germain Pesta, Bayen Munchen Siap Membalas Dusta - Image
Sepak Bola Dunia

Semifinal Liga Champions: Paris Saint-Germain Pesta, Bayen Munchen Siap Membalas Dusta

Jumat, 1 Mei 2026 | 00.09 WIB

Bayern Munchen Jumawa! Tak Merasa Kalah Meski Ditekuk PSG 5-4 di Semifinal Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Bayern Munchen Jumawa! Tak Merasa Kalah Meski Ditekuk PSG 5-4 di Semifinal Liga Champions

Kamis, 30 April 2026 | 23.55 WIB

Steven Gerrard dan McCoist Curiga Penalti Arsenal Dibatalkan Karena Tekanan Suporter dan Simeone - Image
Sepak Bola Dunia

Steven Gerrard dan McCoist Curiga Penalti Arsenal Dibatalkan Karena Tekanan Suporter dan Simeone

Kamis, 30 April 2026 | 23.08 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

9

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

10

Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun

