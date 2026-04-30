Andre Rizal Hanafi
Kamis, 30 April 2026 | 13.28 WIB

Persita Tantang PSIM di Bantul, Pendekar Cisadane Berburu Kebangkitan dari Tren Negatif

Skuad Persita Tangerang. (Istimewa)

JawaPos.com - Persita Tangerang menghadapi ujian penting saat bertandang ke markas PSIM Yogyakarta pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26. Laga yang digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Kamis (30/4/2026) sore WIB itu menjadi kesempatan bagi Pendekar Cisadane untuk keluar dari periode sulit.

Tim asuhan Carlos Pena tengah berada dalam tekanan setelah menelan empat kekalahan beruntun.

Situasi tersebut membuat Persita harus segera menemukan kembali performa terbaik agar tidak terus merosot di papan klasemen.

Saat ini Persita berada di posisi kesembilan dengan koleksi 41 poin. Sementara PSIM menempel tepat di bawahnya di peringkat ke-10 dengan 39 poin.

Selisih dua angka membuat pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan.

Persita mendapat tambahan tenaga dengan kembalinya bek Javlon Guseynov. Pemain belakang asal Turkmenistan itu sudah bisa dimainkan setelah menjalani hukuman akumulasi kartu kuning pada laga sebelumnya melawan Bali United FC. Namun Persita masih belum bisa diperkuat Matheus Alves yang belum pulih dari cedera.

Di sisi lain, PSIM juga kehilangan sejumlah pemain penting. Mantan pemain Persita, Ezequiel Vidal, dipastikan absen akibat akumulasi kartu kuning.

Selain itu Riyatno Abiyoso juga tidak bisa tampil. Dua pemain asing PSIM, Anton Fase dan Rakhmatsho Rakhmatzoda, masih berkutat dengan cedera.

Menjelang laga ini, Dikutip dari persitafc.com Carlos Pena menaruh perhatian besar pada penyelesaian akhir timnya. Dalam empat pertandingan terakhir, Persita gagal mencetak gol meski beberapa kali mampu menciptakan peluang berbahaya.

