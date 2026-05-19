Antonio Conte Tinggalkan Napoli di Akhir Musim, Berikut Penyebabnya!

JawaPos.com – Antonio Conte dikabarkan segera meninggalkan Napoli pada pengujung musim ini.

Menurut La Republicca, Napoli akan mengumumkan kepergian Conte pada laga terakhir I Partenopei di Serie A musim 2025/2026.

Napoli sendiri akan menghadapi Udinese di pertandingan terakhir mereka di Serie A musim ini pada Minggu (24/5), dan dilangsungkan di Stadion Diego Armando Maradona.

Preside Napoli, Aurelio De Laurentiis, masih memberikan waktu Conte untuk mempertimbangkan keputusannya hingga laga terakhir Serie A, namun La Republicca melaporkan jika Conte sudah bulat mengambil keputusan untuk meninggalkan Napoli di akhir musim ini.

Melansir La Republicca, alasan Conte meninggalkan Napoli disinyalir akibat sang pelatih merasa tidak dihargai selama menukangi Napoli. Conte kecewa lantaran metode latihannya kerap disalahkan sebagai biang dari masalah cedera yang dialami Napoli musim ini, dan juga banyak pihak yang mengkritik gaya bermain Napoli usai I Partenopei tersingkir dari Liga Champions.

Menurut La Republicca, De Laurentiis dianggap mengetahui kritikan yang menerpa Conte, namun sang presiden memilih diam dan sama sekali tidak membela pelatihnya.

Keputusan Conte meninggalkan Napoli sebelum kontraknya berakhir, membuat dirinya tidak akan menerima EUR 7 juta yang seharusnya ia terima hingga 2027.

Conte sendiri sebenarnya memiliki catatan emas selama menukangi Scott McTominay dan kawan-kawan. Ia sukses membawa Napoli meraih gelar scudetto pada musim 2024/2025, dan mengantar Napoli lolos ke Liga Champions musim depan.