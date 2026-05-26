6 Rekor Bersejarah Arsenal Warnai Kesuksesan Menjuarai Premier League Musim 2025/26

Arsenal juara Premier League 2025/26 (Instagram @mikelarteta)
JawaPos.com – Arsenal berhasil menjuarai Premier League musim 2025/26 dengan menorehkan sejumlah catatan bersejarah sepanjang kompetisi.
Keberhasilan tim asuhan Mikel Arteta tidak hanya mengakhiri penantian panjang menuju gelar liga, tetapi juga menunjukkan dominasi melalui rekor-rekor yang belum pernah tercipta sebelumnya.
Berikut 6 rekor penting yang mengiringi perjalanan Arsenal menuju puncak sepak bola Inggris, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (26/5).
1. 8 Kemenangan Beruntun Tanpa Kebobolan Gol
Arsenal mencatat delapan kemenangan beruntun di semua kompetisi tanpa kebobolan satu gol pun antara Oktober hingga November. Deretan kemenangan itu diraih saat menghadapi Olympiacos, West Ham, Fulham, Atlético Madrid, Crystal Palace, Brighton, Burnley, dan Slavia Prague. Pencapaian tersebut menjadi rekor baru yang belum pernah terjadi selama 106 tahun sejak Preston pada 1889 dan Liverpool pada 1920 melakukannya.
2. Hat-trick Bersejarah di Derby London Utara
Eberechi Eze mencetak sejarah dengan menjadi pemain pertama yang membukukan hat-trick dalam Derby London Utara di era Premier League. Penampilan gemilang itu terjadi saat Arsenal menang 4-1 atas Tottenham Hotspur. Catatan tersebut membuat namanya sejajar dengan legenda Arsenal seperti Alan Sunderland, Ted Drake, dan Terry Dyson.
3. Kemenangan Tandang Terbesar atas Tottenham Hotspur
