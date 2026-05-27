Mikel Arteta Dinobatkan sebagai Manager Terbaik Premier League Musim Ini

Mikel Arteta dinobatkan sebagai manajer terbaik Premier League musim ini. (ig @futbolnamass)
JawaPos.com - Pelatih Arsenal Mikel Arteta meraih penghargaan Manajer Terbaik Premier League 2025/2026 setelah mengantarkan timnya menjuarai Liga Inggris musim ini, gelar yang dinanti selama 22 tahun.
Arteta merebut status tersebut lantaran unggul dalam pemungutan suara yang melibatkan publik bersama penilaian panel pakar sepak bola.
Dikutip dari laman Liga Inggris, Rabu, Arteta mengalahkan Keith Andrews dari Brentford FC, Michael Carrick dari Manchester United FC, Josep "Pep" Guardiola dari Manchester City, Andoni Iraola dari AFC Bournemouth, dan Regis Le Bris dari Sunderland.
Arsenal menjadi juara Liga Inggris setelah pesaing terkuat mereka, Manchester City, terpeleset di Stadion Vitality pada laga pekan ke-37, Rabu (20/5), menyusul hasil imbang 1-1 yang mereka dapatkan melawan tuan rumah AFC Bournemouth.
Hasil ini membuat secara matematis Arsenal dinobatkan menjadi juara, meski liga masih menyisakan satu laga lagi.
Pada pekan terakhir, Minggu (24/5), The Gunners mengalahkan Crystal Palace 2-1 dan menutup musim mereka dengan 85 poin di puncak klasemen, unggul tujuh poin dari City di posisi kedua.
Gelar juara ini menjadi momen bersejarah bagi The Gunners karena diraih 22 tahun setelah gelar Liga Inggris terakhir mereka pada musim 2003/2004, ketika tim “Invincibles” racikan Arsene Wenger menuntaskan musim tanpa kekalahan.
Bagi Arteta sendiri, gelar ini juga mengobati kekecewaannya yang dalam tiga musim sebelumnya yang gagal membawa timnya juara setelah selalu finis sebagai runner-up, dua kali di bawah City dan satu kali di bawah Liverpool.
