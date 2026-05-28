Aprillia JP
Kamis, 28 Mei 2026 | 16.45 WIB

Resmi! West Ham Tetap Pertahankan Nuno Espirito Santo Sebagai Pelatih Musim Depan

Nuno Espirito Santo tetap menjadi pelatih West Ham meski klub terdegradasi. (@WestHam/X).

JawaPos.com - West Ham United memastikan bahwa Nuno Espirito Santo akan tetap bertahan sebagai pelatih meski tim terdegradasi dari Premier League pada musim 2025/2026.

Kepastian itu diumumkan melalui pernyataan resmi dewan direksi klub pada Rabu (27/5). Dalam pernyataan itu, pihak klub menegaskan bahwa Nuno masih memiliki komitmen penuh untuk membawa West Ham kembali ke kasta tertinggi sepak bola Inggris secepat mungkin.

“Nuno dengan sangat jelas menyampaikan bahwa ia sangat termotivasi untuk menghadapi tantangan membawa West Ham kembali ke Premier League pada kesempatan pertama. Itu harus menjadi tujuan yang tak terbantahkan untuk musim depan,” tulis pernyataan klub dikutip dari situs resmi West Ham.

Dalam pernyataan yang sama, manajemen klub menegaskan bahwa perencanaan untuk musim depan telah dimulai sejak peluit akhir laga terakhir dibunyikan. Mereka juga mengungkapkan telah mengadakan pertemuan dengan Nuno pada awal pekan ini.

Klub menilai bahwa meskipun hasil akhir musim mengecewakan, terdapat tanda-tanda perkembangan dalam beberapa bulan terakhir yang menjadi dasar keputusan mempertahankan sang pelatih.

“Meski hasil akhir sangat menyakitkan, kami melihat adanya perkembangan dan kemajuan dalam beberapa bulan terakhir. Kami ingin Nuno melanjutkan proses itu,” lanjut pernyataan klub.

West Ham sebenarnya menutup musim dengan kemenangan telak 3-0 atas Leeds United. Namun, hasil itu tidak cukup menyelamatkan mereka dari degradasi setelah Tottenham Hotspur mengalahkan Everton dengan skor 1-0.

Hasil itu memastikan berakhirnya perjalanan 14 tahun West Ham di Premier League yang juga memunculkan spekulasi terkait masa depan Nuno.

Padahal, pelatih berusia 52 tahun itu baru menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun pada September 2025 untuk menggantikan Graham Potter.

Nuno sendiri sudah memiliki pengalaman sebelumnya di kompetisi EFL Championship. Nuno pernah membawa Wolverhampton Wanderers (Wolves) promosi ke Premier League pada musim 2017/2018 dengan catatan impresif 99 poin sekaligus meraih gelar juara Championship.

