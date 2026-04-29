Harry Kane Sebut Bayern Munchen Harus Lebih Klinis usai Kalah dari Paris Saint-Germain

Penyerang Bayern Munchen Harry Kane cetak gol ke gawang PSG. (Dok. Bayern Munchen)
JawaPos.com–Harry Kane berharap Bayern Munchen bermain lebih klinis setelah kalah dari Paris Saint-Germain di semifinal leg pertama Liga Champions. Laga yang berakhir dengan skor 4-5 tersebut dimainkan di Parc des Princes, Rabu (29/4).
Penyerang andalan Bayern Munchen tersebut memuji kedua tim yang berlaga di laga semifinal. Harry Kane menilai laga tersebut mempertemukan tim yang kuat dalam menyerang dan transisi.
”Saya pikir kita melihat dua tim papan atas di lapangan hari ini, terutama dalam permainan menyerang dan transisi, kecepatan, intensitas dalam duel satu lawan satu. Dua tim papan atas saling beradu kekuatan,” kata Harry Kane setelah pertandingan kepada Amazon Prime yang dikutip laman UEFA, Rabu (29/4).
Meski kalah, Harry Kane tetap bangga Bayern Munchen bisa memperkecil ketertinggalan skor menjadi 4-5. Padahal, mereka sempat tertinggal 2-5 dan berada di situasi sulit.
”Secara keseluruhan, kami memiliki momen-momen di mana kami bisa saja mengakhiri pertandingan lebih awal. Jadi, kami sangat bangga karena berhasil menyamakan kedudukan menjadi 5-4 karena bermain tandang, tertinggal 5-2 bisa menjadi situasi yang sangat sulit. Tapi kami berjuang, dan kami berhasil menyamakan kedudukan,” imbuh Kane.
Bayern Munchen seharusnya bisa bermain lebih klinis dalam beberapa peluang. Saat leg kedua nanti, Kane ingin timnya tetap mempertahankan intensitas yang sama.
”Ada momen-momen di mana kami seharusnya lebih klinis dalam umpan terakhir atau penyelesaian akhir. Kami merasa permainan kami semakin membaik, terutama saat pertandingan berlangsung, mereka mulai kelelahan. Kami hanya perlu mempertahankan intensitas yang sama. Kami akan membutuhkan lebih banyak hal itu pekan depan,” terang penyerang timnas Inggris tersebut.
Menurut Kane, siapapun tim yang bisa memanfaatkan peluang dengan baik akan menang di leg kedua. Dukungan suporter juga akan berpengaruh pada laga tersebut.
”Itu akan tergantung pada siapa yang mampu memanfaatkan momen-momen penting minggu depan. Ada banyak momen penting di lapangan hari ini, dan mungkin akan sama minggu depan. Jadi, dengan bermain di kandang sendiri dan dukungan penonton, kami berharap itu bisa membawa kami meraih kemenangan,” ucap Harry Kane.
