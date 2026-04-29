Bayern Tumbang 4-5 dari PSG, Vincent Kompany Mengaku Tidak Senang Jalani Hukuman di Tribun

JawaPos.com–Pertandingan semifinal Liga Champions antara Bayern Munchen dan Paris Saint-Germain (PSG) di Parc des Princes pada Rabu (29/4), menghadirkan drama luar biasa dengan total sembilan gol. Namun, di balik laga sengit itu, pelatih Bayern Munchen Vincent Kompany justru tidak menikmati jalannya pertandingan.

Kompany harus menyaksikan pertandingan dari tribun penonton setelah menjalani hukuman larangan mendampingi tim selama satu laga. Kompany duduk di area media bersama staf, menggunakan earpiece untuk tetap terhubung dengan tim, tetapi tetap merasa situasi itu tidak ideal.

”Ini tidak menyenangkan. Kalau ini tidak pernah terjadi lagi, saya akan puas,” ujar Kompany kepada Prime Video.

Sepanjang pertandingan, ekspresi Kompany mencerminkan naik turunnya performa Bayern. Dilansir dari ESPN, Kompany sempat terlihat tersenyum dan berinteraksi dengan staf saat timnya tampil baik di babak pertama.

Namun, raut wajah sang pelatih berubah serius ketika Bayern tertinggal hingga 5-2, sebelum akhirnya mampu memperkecil ketertinggalan. Menurut Kompany, keterbatasan jarak membuatnya sulit mengambil keputusan penting.

”Saya tidak bisa mengambil keputusan dari jarak 80 meter. Namun, saya menghargai respons para pemain dari atas tribun,” tambah Kompany.

Sementara itu, pelatih PSG Luis Enrique justru memiliki pandangan berbeda. Enrique menyebut laga tersebut sebagai pertandingan terbaik yang pernah ditanganinya sepanjang karir kepelatihan.

Menariknya, Luis Enrique pernah beberapa kali memilih menonton pertandingan dari tribun untuk mendapatkan perspektif taktik yang lebih luas. Namun, Kompany tidak sepakat dengan pendekatan itu.