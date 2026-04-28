Bukan Hanya Bruno Fernandes, Pemain Ini Juga Berperan dalam Gol Sesko

JawaPos.com–Manchester United sukses mengamankan tiga poin penting usai menaklukkan Brentford dengan skor 2-1. Dua gol cepat di babak pertama jadi fondasi kemenangan, dengan Benjamin Sesko mencatatkan namanya di papan skor sebagai pencetak gol kedua.

Seperti biasa, Bruno Fernandes langsung jadi pusat perhatian. Assist-nya dalam laga ini menjadi yang ke-19 di liga musim ini, angka yang membuatnya semakin dekat dengan rekor sepanjang masa Premier League.

Wajar kalau sorotan tertuju padanya. Tapi kalau ditarik sedikit ke belakang, ada cerita lain yang tak kalah menarik.

Melansir United In Focus, gol Sesko memang ditutup dengan rapi oleh sang striker dibantu visi Fernandes yang luar biasa. Namun, awal dari semua itu justru datang dari momen yang sering luput dari perhatian yaitu tekel krusial dari Amad.

Saat Brentford sedang gencar menyerang dan menekan pertahanan United, Amad muncul dengan intervensi penting. Dia melakukan tekel meluncur yang bersih dan tepat waktu. Aksinya bukan cuma menghentikan serangan, tapi juga langsung mengubah arah permainan.

Bola hasil tekel itu melambung ke area tengah, tepat ke arah Fernandes. Dari situlah semuanya dimulai.

Fernandes, dengan kualitasnya, langsung mengontrol bola dan membaca situasi. Dalam sekejap, skenario berubah jadi peluang tiga lawan dua. Dengan ruang terbuka lebar di depannya, dia melepas umpan matang yang kemudian diselesaikan dingin oleh Sesko.

Gol tercipta. Tapi tanpa tekel Amad? Kemungkinan besar, momen itu bahkan tidak akan pernah ada.