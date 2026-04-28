M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 29 April 2026 | 04.35 WIB

Bukan Hanya Bruno Fernandes, Pemain Ini Juga Berperan dalam Gol Sesko

Bruno Fernandes punya peran krusial lain di balik gol Benjamin Sesko saat Manchester United mengalahkan Brentford. (ig @manutd)

JawaPos.com–Manchester United sukses mengamankan tiga poin penting usai menaklukkan Brentford dengan skor 2-1. Dua gol cepat di babak pertama jadi fondasi kemenangan, dengan Benjamin Sesko mencatatkan namanya di papan skor sebagai pencetak gol kedua.

Seperti biasa, Bruno Fernandes langsung jadi pusat perhatian. Assist-nya dalam laga ini menjadi yang ke-19 di liga musim ini, angka yang membuatnya semakin dekat dengan rekor sepanjang masa Premier League.

Wajar kalau sorotan tertuju padanya. Tapi kalau ditarik sedikit ke belakang, ada cerita lain yang tak kalah menarik.

Melansir United In Focus, gol Sesko memang ditutup dengan rapi oleh sang striker dibantu visi Fernandes yang luar biasa. Namun, awal dari semua itu justru datang dari momen yang sering luput dari perhatian yaitu tekel krusial dari Amad.

Saat Brentford sedang gencar menyerang dan menekan pertahanan United, Amad muncul dengan intervensi penting. Dia melakukan tekel meluncur yang bersih dan tepat waktu. Aksinya bukan cuma menghentikan serangan, tapi juga langsung mengubah arah permainan.

Bola hasil tekel itu melambung ke area tengah, tepat ke arah Fernandes. Dari situlah semuanya dimulai.

Fernandes, dengan kualitasnya, langsung mengontrol bola dan membaca situasi. Dalam sekejap, skenario berubah jadi peluang tiga lawan dua. Dengan ruang terbuka lebar di depannya, dia melepas umpan matang yang kemudian diselesaikan dingin oleh Sesko.

Gol tercipta. Tapi tanpa tekel Amad? Kemungkinan besar, momen itu bahkan tidak akan pernah ada.

Perkembangan Amad dan Mainoo Mulai Terlihat

Performa Amad di laga ini jadi bukti bahwa kontribusi pemain tidak selalu harus berupa gol atau assist. Kerja keras, timing, dan keputusan cepat juga punya nilai yang sama pentingnya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Artikel Terkait
Harry Maguire Puji Casemiro dalam Kemenangan Manchester United atas Brentford - Image
Sepak Bola Dunia

Harry Maguire Puji Casemiro dalam Kemenangan Manchester United atas Brentford

Rabu, 29 April 2026 | 02.54 WIB

Alasan Michael Carrick Ubah Taktik saat Manchester United Kalahkan Brentford - Image
Sepak Bola Dunia

Alasan Michael Carrick Ubah Taktik saat Manchester United Kalahkan Brentford

Rabu, 29 April 2026 | 02.47 WIB

Jamie Carragher Yakin Michael Carrick Akan Jadi Pelatih Permanen Manchester United - Image
Sepak Bola Dunia

Jamie Carragher Yakin Michael Carrick Akan Jadi Pelatih Permanen Manchester United

Rabu, 29 April 2026 | 02.40 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

10

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

