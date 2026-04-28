M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 29 April 2026 | 02.40 WIB

Jamie Carragher Yakin Michael Carrick Akan Jadi Pelatih Permanen Manchester United

Pelatih Manchester United Michael Carrick. (ig @carras16) - Image

Pelatih Manchester United Michael Carrick. (ig @carras16)

JawaPos.com–Manchester United makin dekat kembali ke Liga Champions setelah kemenangan 2-1 atas Brentford. Dengan hanya empat laga tersisa, posisi mereka di papan atas klasemen semakin kokoh.

Momentum ini tak lepas dari peran besar Michael Carrick. Sejak mengambil alih kursi pelatih Manchester United pada Januari, Carrick sukses membawa perubahan signifikan.

Sembilan kemenangan dari 13 pertandingan jadi bukti nyata bahwa Manchester United kini berada di jalur yang tepat. Performa inilah yang membuat Jamie Carragher yakin Michael Carrick bukan sekadar solusi sementara.

Melansir ESPN, mantan bek Liverpool itu secara terang-terangan mendukung Carrick untuk dipermanenkan sebagai manajer.

”Dia akan menjadi manajer Manchester United, pasti musim depan, tidak diragukan lagi dan Anda tidak bisa mengatakan dia tidak pantas mendapatkannya,” kata Jamie Carragher.

Bukan tanpa alasan Carragher berbicara seyakin itu. Menurut dia, hasil yang diraih United di bawah Carrick sudah berada di level tim papan atas yang serius bersaing.

”Ini adalah hasil yang benar-benar sensasional. Ini adalah hasil dari tim yang berambisi meraih gelar juara, atau tim yang berjuang untuk memenangkan liga,” ujar Jamie Carragher.

Carragher juga menilai bahwa apa yang dilakukan Carrick bukan sekadar fase bagus sementara. Dia percaya tidak banyak pelatih lain yang bisa langsung memberi dampak sebesar itu dalam waktu singkat.

”Sekarang saya tahu bahwa tekanan tidak sedang berada di Manchester United saat ini, mereka tidak memiliki pertandingan Eropa, semua hal lain ini akan memengaruhinya, tetapi saya rasa tidak ada orang lain yang bisa datang dan melakukan yang lebih baik dalam hal hasil,” ungkap Jamie Carragher.

