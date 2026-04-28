Harry Maguire Puji Perubahan Taktik Michael Carrick saat Kontra Brentford

JawaPos.com–Manchester United kembali menunjukkan perkembangan positif setelah mengalahkan Brentford. Namun, bukan cuma hasil akhir yang jadi sorotan, melainkan keputusan taktis Michael Carrick di tengah pertandingan yang terbukti jadi pembeda.

Perubahan formasi dari empat bek menjadi lima bek di babak kedua menjadi titik balik permainan. Menurut Harry Maguire, keputusan itu bukan sekadar eksperimen, tapi langkah krusial yang membantu tim mengunci kemenangan.

Carrick memasukkan Noussair Mazraoui menggantikan Amad untuk mengakomodasi perubahan sistem. Hasilnya? Lini belakang United terlihat jauh lebih rapi dan sulit ditembus.

Melansir Manchester Evening News, Maguire pun mengakui dampak langsung dari perubahan tersebut.

”Sejujurnya, saya rasa perubahan formasi ini sangat membantu kami,” kata Maguire.

Menurut dia, hasil perubahan taktik itu berdampak positif. Dia merasa para bisa memainkan kedua formasi tersebut.

”Tapi saya rasa kami tidak cukup menjaga pertahanan dengan baik di 20 menit terakhir babak pertama, dan terlalu banyak membiarkan bola masuk ke kotak penalti, dan mereka juga banyak menempatkan pemain di kotak penalty,” ujar Harry Maguire.

”Saya rasa bagus bahwa manajer menyadari hal itu, dan kami melakukan perubahan di babak kedua, dan saya merasa permainan menjadi jauh lebih nyaman,” imbuh dia.