Tidak Kunjung Diputuskan Pengadilan, CEO Shakhtar Donetsk Khawatir Rugi Besar akibat Kasus Doping Mykhailo Mudryk

Kasus Mykhailo Mudryk buat khawatir CEO Shakhtar Donetsk. (@premierleague)
JawaPos.com–CEO Shakhtar Donetsk Serhii Palkin menyatakan dukungan kepada pemain sayap Chelsea sekaligus pemain tim nasional Ukraina Mykhailo Mudryk yang tengah menghadapi kasus dugaan pelanggaran doping. Palkin yakin sang pemain dapat bangkit dan kembali bermain.
Hingga saat ini belum ada kejelasan terkait keputusan akhir kasus tersebut. Mudryk saat ini tidak dapat berlatih bersama Chelsea setelah dijatuhi skorsing sementara akibat hasil tes positif terhadap zat peningkat performa, Meldonium.
Kasus itu bermula pada Desember 2024, ketika Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) menghubungi Mudryk terkait temuan tidak normal dalam tes urine rutin. Setelah melalui proses investigasi, Mudryk secara resmi didakwa pada Juni 2025 dan hingga saat ini masih menunggu putusan akhir.
Pada saat tuduhan pertama muncul, pemain yang saat ini berusia 25 tahun itu membantah keras telah melakukan pelanggaran. Dia menegaskan, tidak pernah secara sadar menggunakan zat terlarang atau melanggar aturan apa pun.
Mudryk juga menyebut tengah bekerja sama dengan timnya untuk mencari tahu bagaimana hal tersebut bisa terjadi.
Sesuai regulasi FA, apabila terbukti bersalah, Mudryk berpotensi menghadapi sanksi larangan bermain hingga empat tahun. Ketidakpastian itu tidak hanya berdampak pada karir sang pemain, tetapi juga memengaruhi kondisi finansial Shakhtar Donetsk sebagai klub lamanya.
Dilansir dari ESPN, Mudryk bergabung dengan Chelsea dari Shakhtar pada Januari 2023 dengan nilai transfer awal sebesar 70 juta euro (sekitar Rp 1,4 triliun), ditambah potensi bonus sekitar 30 juta euro (sekitar Rp 605 miliar) berdasar performa klub dan kontribusi pemain. Palkin mengungkapkan bahwa klausul bonus itu saat ini berada dalam ancaman.
”Kami memiliki bonus sebesar 30 juta euro dalam kontraknya. Jika dia tidak bermain dan Chelsea tidak mencapai target, kami dapat kehilangan jumlah tersebut. Ini dampak finansial yang besar bagi kami,” ujar Palkin.
Meskpuni demikian, Palkin tetap percaya pada karakter dan etos kerja Mudryk. ”Saya mengenalnya sebagai pemain dan pribadi. Saya yakin dia akan kembali bermain. Dia pekerja keras dan akan membuktikan kemampuannya untuk memberikan kontribusi bagi tim,” tambah dia.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban