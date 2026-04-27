Andre Rizal Hanafi
Selasa, 28 April 2026 | 05.14 WIB

Bersinar di Lyon, Endrick Belum Yakin Bakal Kembali ke Real Madrid Musim Depan

Penyerang muda Endrick menjalani masa peminjaman bersama Olympique Lyonnais. (Istimewa)

JawaPos.com–Penyerang muda asal Brasil Endrick akhirnya buka suara soal masa depannya setelah menjalani masa peminjaman bersama Olympique Lyonnais. Meski tampil cukup impresif di Prancis, pemain milik Real Madrid itu mengaku belum tahu akan berlabuh ke mana pada musim depan.

Didatangkan Lyon pada bursa transfer pertengahan musim dengan status pinjaman enam bulan, Endrick langsung mampu beradaptasi dengan cepat. Penyerang berusia 19 tahun itu bahkan menjadi salah satu pemain yang cukup menonjol di lini depan klub asal Prancis tersebut.

Dalam wawancaranya bersama Canal+ Foot, Endrick mengaku hingga saat ini belum mendapat kepastian soal kelanjutan kariernya. Dia juga belum mengetahui apakah Lyon memiliki peluang untuk memperpanjang masa peminjamannya.

”Sejujurnya saya belum tahu apakah bisa tetap di Lyon. Saya datang ke sini dengan status pinjaman selama enam bulan,” ujar Endrick.

Meski begitu, pemain timnas Brasil tersebut tetap santai menghadapi situasi itu. Dia mengaku siap menerima keputusan apa pun terkait masa depannya, termasuk jika harus kembali ke Santiago Bernabeu musim depan.

”Kalau saya harus kembali ke Real Madrid, tentu saya akan senang. Tapi kalau nantinya harus pergi ke tempat lain, saya juga siap,” lanjut Endrick.

Selama berseragam Lyon, Endrick memang berhasil menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Dari 18 pertandingan di semua kompetisi, dia mampu mencetak tujuh gol dan tujuh assist. Catatan itu membuat namanya mulai mendapat perhatian besar dari publik Ligue 1.

Penampilan apiknya juga membuat Lyon dikabarkan tertarik mempertahankannya lebih lama. Sejumlah laporan media Prancis menyebut klub tersebut ingin memperpanjang masa peminjaman Endrick setidaknya hingga musim depan.

Tak hanya mulai nyaman di dalam lapangan, Endrick juga terlihat menikmati kehidupan barunya di Prancis. Dia bahkan mulai belajar bahasa Prancis agar lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
