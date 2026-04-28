Sri Wahyuni
Selasa, 28 April 2026 | 22.27 WIB

Balik ke Anfield, Kelleher Ingin Hentikan Gol Perpisahan Mohamed Salah!

Kelleher vs Salah, pertemuan emosional yang bisa mengubah momen perpisahan di Anfield. (ECHO)

JawaPos.com - Caoimhin Kelleher mengungkapkan keinginannya untuk meminta maaf kepada mantan rekan setimnya, Mohamed Salah, saat ia berusaha menggagalkan momen perpisahan manis sang bintang di laga terakhir musim ini.

Kelleher, yang kini memperkuat Brentford FC, dijadwalkan kembali ke Anfield pada laga penutup musim Premier League 2025/2026 untuk menghadapi mantan klubnya, Liverpool FC. Pertandingan ini menjadi spesial karena akan menjadi laga terakhir Salah bersama Liverpool setelah sang pemain mengumumkan kepergiannya pada Maret lalu.

Kelleher meninggalkan Liverpool pada musim panas lalu setelah satu dekade mengabdi, dengan nilai transfer sekitar GBP 18 juta. Kepindahannya terjadi meski pelatih Arne Slot sebenarnya enggan melepas kiper cadangan terbaik di liga tersebut, karena sang pemain ingin menjadi pilihan utama di klub lain.

Meski penuh nostalgia, Kelleher menegaskan bahwa dirinya tetap ingin tampil maksimal di laga tersebut, termasuk berusaha mencegah Salah mencetak gol perpisahan di Anfield.

"Semoga saya bisa meminta maaf kepadanya setelah itu. Ini pertandingan penting untuk kami berdua," ungkap Kelleher.

Ia juga mengaku senang bisa kembali ke Anfield dan bertemu kembali dengan banyak wajah lama. Menurutnya, Liverpool adalah tempat yang sangat spesial dalam hidupnya.

"Liverpool adalah tempat yang spesial bagi saya. Saya tinggal di kota itu selama lima tahun dan sangat menyukainya. Saya merindukan orang-orang di klub dan kota itu," tambahnya.

Kelleher juga mengakui bahwa berlatih bersama para penyerang kelas dunia seperti Salah selama di Liverpool telah meningkatkan kualitasnya sebagai penjaga gawang. Ia menyebut kecepatan dan ketajaman para penyerang The Reds sebagai tantangan besar yang membentuk dirinya.

"Kalau bisa melakukan penyelamatan dari mereka, itu memberi kepercayaan diri. Mereka yang terbaik di liga," jelasnya.

Pada pertemuan sebelumnya di kandang Brentford, Salah sempat mencetak gol ke gawang Kelleher, meski Liverpool akhirnya kalah 3-2. Kini, The Reds berharap bisa membalas hasil tersebut sekaligus memberikan perpisahan manis untuk sang legenda klub.

Namun, partisipasi Salah dalam laga nanti masih diragukan setelah mengalami cedera hamstring dalam kemenangan 3-1 atas Crystal Palace. Penyerang berusia 33 tahun itu masih harus menjalani pemulihan, sehingga kehadirannya di laga terakhir musim ini belum dapat dipastikan.

Editor: Edi Yulianto
