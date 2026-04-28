M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 28 April 2026 | 14.55 WIB

Mikel Arteta Geram: Dua Keputusan Wasit Dinilai Rugikan Arsenal di Momen Krusial

Manajer Arsenal Mikel Arteta memberi instruksi selama pertandingan Liga Premier Inggris antara Arsenal dan Bournemouth di London, Inggris, Sabtu (11/4/2026). ANTARA/Xinhua/aa.

JawaPos.com - Drama perebutan gelar Premier League makin panas. Kali ini bukan cuma soal performa di lapangan, tapi juga keputusan wasit yang jadi sorotan.

Manajer Arsenal, Mikel Arteta, secara terbuka meluapkan kekesalannya usai dua laga krusial yang menurutnya penuh keputusan kontroversial.

Meski Arsenal berhasil menang tipis 1-0 atas Newcastle United, Arteta justru menyoroti satu momen yang dianggap bisa mengubah jalannya pertandingan. 

Melansir Sports Illustrated, insiden itu melibatkan kiper Newcastle, Nick Pope, yang keluar dari kotak penalti dan menjatuhkan Viktor Gyökeres yang sedang dalam posisi berbahaya.

Wasit hanya memberi kartu kuning. Menurut penjelasan resmi, pelanggaran tersebut tidak dianggap menggagalkan peluang emas karena masih ada bek yang berpotensi mengamankan situasi. Tapi bagi Arteta, itu jelas keputusan yang keliru.

“Saya juga harus mengatakan menurut pendapat saya, itu jelas kartu merah. Saya sudah menontonnya 10 kali. Jika Anda pernah bermain sepak bola, itu adalah kartu merah.”

Meski kemenangan tetap diraih, Arteta menilai keputusan itu bisa berdampak besar dalam perburuan gelar terutama jika nantinya ditentukan oleh selisih gol.

Namun, kekesalan Arteta tidak berhenti di situ. Ia juga kembali menyinggung laga sebelumnya melawan Manchester City, yang berakhir dengan kekalahan 2-1. 

Dalam pertandingan tersebut, ia merasa timnya kembali dirugikan oleh keputusan wasit, kali ini terkait tekel terhadap Kai Havertz yang menurutnya layak diganjar kartu merah.

Editor: Banu Adikara
