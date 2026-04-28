Arsenal Bidik Gelandang Bertahan Serie A, Ederson Masuk Radar

JawaPos.com - Arsenal tampaknya belum puas dengan komposisi lini tengah mereka. Meski sudah punya beberapa nama solid, The Gunners tetap bergerak aktif di bursa transfer. Kali ini, radar mereka mengarah ke Serie A.

Melansir Give Me Sport, nama yang mencuat adalah Ederson, gelandang bertahan milik Atalanta yang mulai menarik perhatian klub-klub besar Eropa.

Pemain asal Brasil itu kabarnya masuk dalam daftar pantauan Arsenal menjelang musim panas, seiring kontraknya yang mulai mendekati fase krusial.

Dengan sisa kontrak yang akan memasuki 12 bulan terakhir, situasi Ederson jadi cukup “menggoda” di pasar transfer. Arsenal melihat ini sebagai peluang, apalagi sang pemain juga disebut-sebut terbuka untuk mencoba tantangan baru di Premier League.

Menariknya, Arsenal bukan satu-satunya peminat. Manchester United juga terus memantau perkembangan sang gelandang, sementara Atletico Madrid bahkan sudah lebih dulu bergerak dengan menyepakati persyaratan pribadi.

Sayangnya bagi klub Spanyol tersebut, mereka belum siap memenuhi banderol Atalanta yang berada di kisaran €45-50 juta.

Di balik minat ini, ada konteks yang cukup jelas dari sisi Arsenal. Cedera panjang yang dialami Mikel Merino membuat lini tengah mereka sempat goyah, memaksa manajemen mempertimbangkan tambahan tenaga baru sejak Januari lalu.

Sempat juga muncul nama Sandro Tonali sebagai target alternatif, tapi hingga kini belum ada perkembangan konkret. Di sisi lain, Martin Zubimendi justru tampil konsisten dan jadi pilar penting dalam perburuan gelar musim ini.