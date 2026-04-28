Cedera Barrios Jadi Pukulan Telak bagi Atletico Madrid Jelang Hadapi Arsenal

JawaPos.com - Atletico Madrid mendapat kabar kurang menyenangkan di momen yang sangat krusial. Jelang duel panas melawan Arsenal di semifinal Liga Champions musim 2025-2026, mereka dipastikan kehilangan salah satu gelandang mudanya, Pablo Barrios.

Laga leg pertama sendiri akan digelar di Stadion Metropolitano, di mana Atletico berharap bisa mengamankan hasil positif sebelum bertandang ke London. Namun, situasi jadi tidak ideal setelah munculnya kabar cedera ini.

Dalam pernyataan resmi klub, Barrios disebut mengalami cedera otot di paha kiri. Cedera tersebut didapat saat Atletico menghadapi Athletic Bilbao akhir pekan lalu.

Melansir Voice of Emirates, setelah menjalani pemeriksaan medis, kondisi tersebut dikonfirmasi cukup serius hingga mengharuskannya menjalani proses perawatan dan rehabilitasi.

Seperti biasa, klub tidak memberikan tanggal pasti kapan sang pemain akan kembali, karena semuanya bergantung pada perkembangan pemulihan.

Namun, laporan yang beredar menyebutkan bahwa Barrios kemungkinan harus menepi selama sekitar satu bulan. Artinya, ia hampir pasti absen di dua leg semifinal melawan Arsenal.

Absennya Barrios jelas jadi pukulan telak bagi Diego Simeone. Di tengah jadwal padat dan tekanan tinggi di Liga Champions, kehilangan pemain yang sedang dalam kondisi kompetitif bukanlah hal sepele.

Sebagai solusi, Simeone kemungkinan akan mengandalkan duet berpengalaman Koke dan Marcos Llorente untuk menjaga keseimbangan lini tengah. Keduanya memang punya kualitas dan pengalaman, tetapi tetap saja, kehilangan Barrios mengurangi kedalaman skuad.