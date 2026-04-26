Nico Paz Siap Pulang ke Real Madrid Musim Depan

JawaPos.com–Real Madrid tampaknya bakal melakukan langkah cerdas di bursa transfer musim panas mendatang. Bukan soal membeli pemain mahal, tapi memulangkan aset sendiri yang nilainya sudah meroket yaitu Nico Paz.

Gelandang serang berusia 21 tahun itu memang bukan nama asing di Valdebebas. Dia adalah produk akademi Madrid yang sempat mencicipi tim utama sebelum akhirnya hijrah ke Como pada musim panas 2024 demi mendapatkan menit bermain lebih banyak. Keputusan itu terbukti sangat tepat.

Dari Talenta Akademi Jadi Bintang Serie A Bersama Como, Nico Paz berkembang pesat. Dia bukan cuma jadi starter reguler, tapi juga motor serangan tim. Statistiknya pun bikin melongo.

Dia mencatatkan lebih dari 15 gol dan 15 assist sejak awal musim Serie A terakhir. Lonjakan performa itu langsung berdampak ke nilai pasar. Dari pemain yang dulu ditebus dengan harga relatif murah, kini valuasinya melonjak hingga sekitar €65 juta.

Beruntung Real Madrid punya kartu as di balik layar yakni klausul pembelian kembali. Melansir Teamtalk, Madrid dilaporkan siap mengaktifkan klausul buyback senilai sekitar €9 juta untuk membawa Paz kembali ke Santiago Bernabeu. Angka yang kalau dibandingkan dengan performa dan potensinya sekarang, terasa seperti diskon besar-besaran.

Lebih menarik lagi, sinyal dari sang pemain juga sudah jelas. Nico Paz disebut telah memberikan lampu hijau untuk kembali mengenakan seragam putih khas Los Blancos. Dengan kata lain, ini bukan sekadar rumor liar.

Cocok Masuk Proyek Baru Madrid? Pertanyaan berikutnya, di mana posisi Paz dalam skuad Madrid musim depan? Dengan lini tengah yang sudah dipenuhi nama-nama besar, persaingan jelas tidak mudah.

Tapi profil Paz sebagai gelandang serang kreatif bisa jadi opsi berbeda terutama jika Madrid ingin variasi dalam membangun serangan. Dia punya visi, teknik, dan naluri mencetak gol yang jarang dimiliki gelandang muda seusianya. Ditambah lagi, pengalaman bermain reguler di Italia membuatnya lebih matang secara taktik.