Klasemen Liga Inggris: Arsenal ke Puncak, Liverpool Masuk Empat Besar

Ilustrasi pelatih klub Liga Inggris Arsenal Mikel Arteta. (Gilang Galiartha/Antara)
JawaPos.com–Arsenal kembali memuncaki klasemen sementara Liga Inggris atau Premier League 2025/2026. The Gunners mengalahkan Newcastle United 1-0 pada laga pekan ke-34.
Berdasar klasemen sementara dalam laman resmi Premier League seperti dilansir dari Antara, Arsenal kini mengoleksi 73 poin dari 34 pertandingan. Mereka unggul tiga poin atas Manchester City di peringkat kedua yang baru memainkan 33 laga dengan 70 poin.
Sebelumnya, Arsenal sempat berada di bawah tekanan setelah Manchester City meraih kemenangan tipis 1-0 atas Burnley dan terus membayangi dalam perburuan gelar.
Meski kembali memimpin klasemen, posisi tim asuhan Mikel Arteta belum sepenuhnya aman. Sebab, Manchester City masih memiliki satu pertandingan tunda yang dapat mengubah peta persaingan juara.
Persaingan perebutan gelar juara bakal berlangsung hingga pekan-pekan terakhir, dengan Arsenal dan City sama-sama menjaga konsistensi di jalur juara.
Sementara itu, persaingan memperebutkan posisi empat besar juga semakin ketat. Liverpool berhasil memanfaatkan kegagalan Aston Villa meraih poin penuh untuk memperbaiki posisi di klasemen.
The Reds yang menundukkan Crystal Palace dengan skor 3-1 naik ke posisi ketiga dengan 58 poin. Liverpool unggul selisih gol atas Manchester United di posisi keempat dan Aston Villa di peringkat kelima, yang sama-sama mengoleksi 58 poin.
Manchester United masih memiliki satu laga lebih sedikit dan berpeluang memperkuat posisinya. Dengan catatan mereka harus mampu meraih kemenangan saat menjamu Brentford pada Selasa (28/4).
Di luar persaingan empat besar, Brighton & Hove Albion naik ke posisi keenam setelah kemenangan meyakinkan 3-0 atas Chelsea. Hasil itu membuat Chelsea turun ke peringkat kedelapan dengan 48 poin di bawah Brighton dan Bournemouth, sekaligus menambah tekanan dalam persaingan tiket kompetisi Eropa.
