Modal Positif Atletico Madrid Hadapi Arsenal di Semifinal Liga Champions

JawaPos.com - Atletico Madrid tumbangkan Athletic Bilbao dengan skor 3-2 dalam lanjutan La Liga di Stadion Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Minggu (26/4).

Pertandingan berlangsung sengit sejak awal hingga menit akhir, Atletico Madrid sebagai tuan rumah harus bangkit dari ketertinggalan sebelum akhirnya memastikan kemenangan di masa tambahan waktu.

Athletic Bilbao lebih dulu membuka keunggulan pada menit ke-23 melalui sundulan kuat Aitor Paredes yang memanfaatkan umpan sepak pojok dari Inigo Ruiz de Galarreta. Gol itu membuat Bilbao menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0.

Memasuki babak kedua, Atletico Madrid tampil lebih agresif. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-49 lewat gol jarak dekat Antoine Griezmann yang dengan sigap menyambar bola liar di depan gawang untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Hanya berselang lima menit, Alexander Sorloth membawa Atletico Madrid berbalik unggul 2-1. Penyerang asal Norwegia itu melakukan penyelesaian serangan balik cepat setelah menerima umpan dari Alex Baena. Sayangnya, gelandang muda Pablo Barrios harus ditarik keluar pada menit ke-58 akibat cedera. Insiden itu membuat Diego Simeone khawatir jelang laga penting di kompetisi Eropa.

Meskipun demikian, Atletico tetap mampu menjaga intensitas permainan. Pada masa tambahan waktu, tepatnya pada menit ke-90+3, Sorloth kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk mengubah kedudukan menjadi 3-1 setelah memanfaatkan serangan balik cepat.

Dilansir dari ESPN, Athletic Bilbao sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-90+7 lewat sundulan Gorka Guruzeta, tetapi gol itu tidak cukup untuk menghindarkan mereka dari kekalahan.

Kemenangan itu menjadi modal penting bagi Atletico Madrid yang tengah bersiap menghadapi Arsenal di semifinal Liga Champions pada Kamis (30/4). Meski posisi Los Colchoneros relatif aman di peringkat keempat klasemen La Liga, fokus utama tim saat ini ialah meraih trofi Eropa pertama dalam sejarah klub.