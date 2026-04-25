Alvaro Arbeloa Sebut Real Madrid Tidak Pantas Dapat Hasil Imbang Lawan Real Betis

JawaPos.com–Alvaro Arbeloa kecewa dengan hasil imbang yang didapatkan Real Madrid saat menghadapi Real Betis di Liga Spanyol pekan ke-32. Laga yang berakhir dengan skor 1-1 tersebut dimainkan di Estadio de la Cartuja, Sabtu (25/4).

Real Madrid terlebih dahulu unggul di babak pertama. Tendangan keras Federico Valverde yang gagal ditangkap dengan sempurna oleh Alvaro Valles, berhasil dimanfaatkan Vinicius Junior menjadi gol pada menit ke-17.

Kemenangan Real Madrid di depan mata harus pupus ketika Real Betis berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Bermula dari aksi Antony yang membuat kalut pertahanan Real Madrid, berhasil dimanfaatkan menjadi gol Hector Bellerin di menit 90+4.

Kebobolan di menit akhir dan meraih hasil imbang, dirasa tidak pantas didapatkan Real Madrid. Alvaro Arbeloa juga merasa timnya bisa mendapatkan tendangan penalti di laga kali ini.

”Jelas sekali kami kembali mengalami kekecewaan di menit-menit terakhir, seperti yang telah terjadi berkali-kali sebelumnya, dan menurut saya ini adalah hasil yang tidak pantas kami dapatkan karena kami memiliki peluang. Ada juga penalti yang sangat jelas di babak pertama yang menurut saya bisa kami manfaatkan untuk mengakhiri pertandingan,” kata Alvaro Arbeloa yang dikutip dari laman resmi Real Madrid, Sabtu (25/4).

Pelatih 43 tahun itu bakal memperbaiki kelemahan Real Madrid yang sering kebobolan di menit akhir. Menurut dia, laga imbang yang didapatkan Real Madrid juga dipengaruhi ketidakberuntungan.

”Jika kami memiliki alasan yang jelas, kami akan memperbaikinya. Ketika Anda bermain dengan hasil yang sangat ketat, situasi seperti ini bisa terjadi, dan jelas kami juga tidak beruntung,” ujar Arbeloa.

Di sisi lain, Arbeloa juga mempertanyakan keputusan wasit yang tidak memberi Real Madrid penalti dari handball bek Real Betis, Ricardo Rodriguez. Selain itu, gol Hector Bellerin harusnya dianulir karena Antony dianggap melakukan pelanggaran kepada Ferland Mendy.