Bayer Leverkusen Taklukkan Koln 2-1, Kasper Hjulmand Mengaku Beruntung

JawaPos.com - Bayer 04 Leverkusen berhasil menang 2-1 atas FC Koln dalam laga Bundesliga pekan ke-31 yang berlangsung di Stadion Rhein Energie pada Sabtu (25/4). Koln tampil agresif di menit-menit awal melalui Said El Mala dan Jakub Kaminski, tetapi sejumlah peluang mereka berhasil digagalkan kiper Leverkusen, Janis Blaswich.

Leverkusen baru memecah kebuntuan pada menit ke-43 lewat eksekusi penalti Patrik Schick. Hadiah penalti diberikan setelah Eric Martel melakukan handball di area terlarang. Skor 1-0 pun bertahan hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, Leverkusen langsung menggandakan keunggulan pada menit ke-52. Schick kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan Nathan Tella dalam serangan balik cepat. Gol itu sekaligus menjadi pencapaian spesial bagi Schick yang mencatatkan gol ke-100-nya bersama Leverkusen di semua kompetisi.

Koln sebagai tuan rumah tidak langsung menyerah dan masih terus menekan. Dilansir dari ESPN, Koln akhirnya memperkecil ketertinggalan pada menit ke-77 melalui Luca Waldschmidt dari situasi serangan balik cepat yang dimanfaatkan dengan baik.

Di sisa pertandingan, Koln meningkatkan intensitas serangan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, penampilan solid Blaswich di bawah mistar serta pertahanan rapat Leverkusen mampu menggagalkan upaya tuan rumah untuk menyamakan kedudukan.

Hingga peluit panjang ditiup, skor 2-1 untuk kemenangan Bayer Leverkusen tetap tidak berubah. Pelatih Leverkusen Kasper Hjulmand dalam wawancara usai laga yang dikutip dari YouTube Bayer 04 Leverkusen mengakui pertandingan berjalan sangat sulit, terutama karena padatnya jadwal.

“Ini pertandingan yang sangat sulit, laga ketiga dalam fase pekan ini. Koln bermain sangat baik dan menyulitkan kami. Kami tentu sangat senang dengan tiga poin ini, karena sangat penting bagi kami,” ujar Hjulmand.

Sang pelatih juga menyoroti faktor keberuntungan timnya dalam laga hari itu. “Sepak bola kadang terasa gila. Pekan lalu kami menciptakan 36 tembakan dan bermain bagus tapi kalah. Kali ini kami harus jujur, performa kami tidak sempurna, tapi kami tampil tajam, sedikit beruntung, dan didukung kiper yang bagus,” tambahnya.