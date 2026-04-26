Manchester City ke Final Piala FA Usai Kalahkan Southampton 2-1

JawaPos.com - Manchester City melaju ke final Piala FA setelah mengalahkan Southampton dengan skor 2-1 pada semifinal di Stadion Wembley, London, Sabtu, dikutip dari ANTARA.

Pada pertandingan ini Manchester City dapat membalikkan keadaan berkat gol Jeremy Doku dan Nico Gonzalez, sedangkan Southampton sempat unggul terlebih dahulu melalui Finn Azaz, demikian catatan FA.

Selanjutnya pada partai final Piala FA Manchester City akan menghadapi Chelsea atau Leeds United di Stadion Wembley, London, 16 Mei 2026.

Southampton sempat mencetak gol ke gawang City terlebih dahulu melalui Leo Scienza, namun tidak disahkan wasit karena terjebak dalam posisi offside.

Selanjutnya pada sisa waktu babak pertama, kedua tim tidak menciptakan banyak peluang berbahaya, namun hingga turun minum, skor imbang tanpa gol tetap bertahan.

Memasuki babak kedua, Southampton dapat unggul terlebih dahulu pada menit 79 setelah Finn Azaz membobol gawang City sehingga skor berubah menjadi 1-0.

City menyamakan kedudukan tidak lama berselang setelah umpan Tijjani Reijnders dapat dikonversikan menjadi gol oleh Jeremy Doku sehingga skor kembali sama kuat 1-1.

The Cityzen berhasil membalikkan keadaan pada menit 88 melalui gol yang dicetak oleh Nico Gonzalez setelah memaksimalkan umpan Doku dan mengubah skor menjadi 2-1.