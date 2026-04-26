Antara
Minggu, 26 April 2026 | 18.15 WIB

Manchester City ke Final Piala FA Usai Kalahkan Southampton 2-1

Pemain Manchester City Marc Guehi. (@ManCity/X) - Image

Pemain Manchester City Marc Guehi. (@ManCity/X)

JawaPos.com - Manchester City melaju ke final Piala FA setelah mengalahkan Southampton dengan skor 2-1 pada semifinal di Stadion Wembley, London, Sabtu, dikutip dari ANTARA.

Pada pertandingan ini Manchester City dapat membalikkan keadaan berkat gol Jeremy Doku dan Nico Gonzalez, sedangkan Southampton sempat unggul terlebih dahulu melalui Finn Azaz, demikian catatan FA.

Selanjutnya pada partai final Piala FA Manchester City akan menghadapi Chelsea atau Leeds United di Stadion Wembley, London, 16 Mei 2026.

Southampton sempat mencetak gol ke gawang City terlebih dahulu melalui Leo Scienza, namun tidak disahkan wasit karena terjebak dalam posisi offside.

Selanjutnya pada sisa waktu babak pertama, kedua tim tidak menciptakan banyak peluang berbahaya, namun hingga turun minum, skor imbang tanpa gol tetap bertahan.

Memasuki babak kedua, Southampton dapat unggul terlebih dahulu pada menit 79 setelah Finn Azaz membobol gawang City sehingga skor berubah menjadi 1-0.

City menyamakan kedudukan tidak lama berselang setelah umpan Tijjani Reijnders dapat dikonversikan menjadi gol oleh Jeremy Doku sehingga skor kembali sama kuat 1-1.

The Cityzen berhasil membalikkan keadaan pada menit 88 melalui gol yang dicetak oleh Nico Gonzalez setelah memaksimalkan umpan Doku dan mengubah skor menjadi 2-1.

Pada waktu yang tersisa, Southampton berusaha untuk mencari gol penyeimbang, akan tetapi hingga laga usai, skor 2-1 untuk kemenangan City tetap bertahan.

Artikel Terkait
Manchester City Lolos ke Final FA Cup! Krisis Cedera Rodri hingga Gvardiol Jadi Ancaman Serius - Image
Sepak Bola Dunia

Manchester City Lolos ke Final FA Cup! Krisis Cedera Rodri hingga Gvardiol Jadi Ancaman Serius

Selasa, 28 April 2026 | 03.50 WIB

Jelang Final Piala FA, Eks Bintang Chelsea Joe Cole Sebut Manchester City Sebagai Serigala Jahat - Image
Sepak Bola Dunia

Jelang Final Piala FA, Eks Bintang Chelsea Joe Cole Sebut Manchester City Sebagai Serigala Jahat

Selasa, 28 April 2026 | 02.15 WIB

Arsenal Kembali ke Puncak Klasemen Liga Inggris, Tapi Ancaman Manchester City dan Kritik Neville Bayangi Perburuan Gelar! - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal Kembali ke Puncak Klasemen Liga Inggris, Tapi Ancaman Manchester City dan Kritik Neville Bayangi Perburuan Gelar!

Senin, 27 April 2026 | 22.18 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

