Manchester City ke Final Piala FA Usai Kalahkan Southampton 2-1

Pemain Manchester City Marc Guehi. (@ManCity/X)
JawaPos.com - Manchester City melaju ke final Piala FA setelah mengalahkan Southampton dengan skor 2-1 pada semifinal di Stadion Wembley, London, Sabtu, dikutip dari ANTARA.
Pada pertandingan ini Manchester City dapat membalikkan keadaan berkat gol Jeremy Doku dan Nico Gonzalez, sedangkan Southampton sempat unggul terlebih dahulu melalui Finn Azaz, demikian catatan FA.
Selanjutnya pada partai final Piala FA Manchester City akan menghadapi Chelsea atau Leeds United di Stadion Wembley, London, 16 Mei 2026.
Southampton sempat mencetak gol ke gawang City terlebih dahulu melalui Leo Scienza, namun tidak disahkan wasit karena terjebak dalam posisi offside.
Selanjutnya pada sisa waktu babak pertama, kedua tim tidak menciptakan banyak peluang berbahaya, namun hingga turun minum, skor imbang tanpa gol tetap bertahan.
Memasuki babak kedua, Southampton dapat unggul terlebih dahulu pada menit 79 setelah Finn Azaz membobol gawang City sehingga skor berubah menjadi 1-0.
Baca Juga:Jika Anda Menunjukkan 5 Perilaku Ini, Anda Memiliki Tipe Kepribadian Paling Langka di Dunia Menurut Psikologi
City menyamakan kedudukan tidak lama berselang setelah umpan Tijjani Reijnders dapat dikonversikan menjadi gol oleh Jeremy Doku sehingga skor kembali sama kuat 1-1.
The Cityzen berhasil membalikkan keadaan pada menit 88 melalui gol yang dicetak oleh Nico Gonzalez setelah memaksimalkan umpan Doku dan mengubah skor menjadi 2-1.
Pada waktu yang tersisa, Southampton berusaha untuk mencari gol penyeimbang, akan tetapi hingga laga usai, skor 2-1 untuk kemenangan City tetap bertahan.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!