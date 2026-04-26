Legenda Juventus Dukung Pep Guardiola Latih Timnas Italia, Leonardo Bonucci: Bermimpi Tak Butuh Biaya

JawaPos.com - Mantan bek Juventus Leonardo Bonucci menilai Pep Guardiola adalah pelatih yang tepat untuk mengembalikan kejayaan timnas Italia.

Italia sendiri dipastikan absen di Piala Dunia untuk ketiga edisi berturut-turut sehingga Bonucci menyebut tim nasional butuh perubahan radikal.

"Bila kami menginginkan perubahan radikal di tim nasional, saya akan mengatakan sosok yang tepat adalah Pep Guardiola. Ini memang sangat sulit, tetapi bermimpi tidak membutuhkan biaya," ujar Bonucci yang dikutip dari Sky Sports pada Selasa (21/4).

Italia saat ini tengah mencari pelatih kepala baru setelah gagal lolos ke Piala Dunia usai kalah dari Bosnia-Herzegovina di final play-off.

Kekalahan tersebut membuat Gennaro Gattuso mundur dari jabatannya sebagai pelatih.

Nama Pep Guardiola pun mencuat sebagai salah satu kandidat, meski pelatih asal Spanyol itu masih terikat kontrak dengan Manchester City hingga Juni 2027.

Guardiola sebelumnya juga pernah menyatakan terbuka untuk melatih tim nasional setelah meninggalkan klub.

Bonucci, yang sempat menjadi asisten Gattuso, menilai Italia membutuhkan sosok pelatih besar untuk memulai era baru sepak bola nasional.

Dia juga menyebut nama lain seperti Antonio Conte dan Massimiliano Allegri sebagai opsi potensial.