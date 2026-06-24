Sempat Jadi Incaran Real Madrid, Josko Gvardiol Teken Kontrak Baru di Manchester City

JawaPos.com – Josko Gvardiol dilaporkan telah menyetujui tawaran kontrak jangka panjang baru dengan Manchester City walaupun kepergian Pep Guardiola sempat dirumorkan akan menjadi halangan perpanjangan ini.

Pemain bertahan berkebangsaan Kroasia tersebut telah menandatangani kesepakatan yang akan membuatnya tetap berada di Stadion Etihad hingga tahun 2031 mendatang. Pengumuman resmi oleh The Citizens akan segera dilakukan.

Sebenarnya pemain bernomor punggung 24 ini masih terikat kontrak hingga tahun 2028, namun City masih waswas akan kepergian Gvardiol secara mendadak di tengah laporan ketertarikan dari Real Madrid.

“Josko Gvardiol telah ditawarkan kepada Real Madrid, di tengah prioritas utama Los Blancos memperkuat lini belakang mereka, khususnya di posisi bek tengah,” kata laporan dari media besar Spanyol, Diario AS.

Sejak kedatangan Jose Mourinho, Madrid telah mengakusisi tiga pemain bertahan baru sekaligus: Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, dan Marc Cucurella. Praktis, kecil kemungkinan untuk pesepak bola kelahiran Zagreb ini merapat menuju ibu kota Spanyol.

Memilih bertahan di kota Manchester dan memperbarui kontrak adalah jalan paling tepat untuk pemain berusia 24 tahun ini yang sudah menjadi pemain kunci di Etihad sejak tiba dari RB Leipzig pada tahun 2023 lalu.

Bahkan bek serba bisa ini sudah meraih penghargaan individu di klub setelah dinobatkan sebagai pemain terbaik Manchester City di tahun 2025, mengalahkan Erling Haaland dan Kevin De Bruyne.

Sayangnya, di musim 2025/2026 pemain Kroasia ini absen hampir sepanjang paruh kedua setelah mengalami patah kaki dalam pertandingan imbang 1–1 melawan Chelsea pada Januari. Ia hanya total memainkan 27 laga dengan menyumbang dua gol dan empat asis.

Kemudian Gvardiol kembali ke tim pada Mei untuk menjalani penutup musim sekaligus merasakan kegagalan meraih gelar Liga Inggris meski timnya sukses menyabet gelar Piala FA dan Carabao.