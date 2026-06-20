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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 21 Juni 2026 | 03.25 WIB

Pep Guardiola Nonton Laga Maroko vs Skotlandia di Piala Dunia 2026, Picu Rumor Mau Jadi Pelatih Timnas

Pep Guardiola tertangkap kamera sedang menonton laga Maroko vs Skotlandia di Piala Dunia 2026. (Istimewa) - Image

Pep Guardiola tertangkap kamera sedang menonton laga Maroko vs Skotlandia di Piala Dunia 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Kehadiran Pep Guardiola di Stadion Gillette saat pertandingan Maroko melawan Skotlandia kembali memantik spekulasi mengenai masa depannya di dunia sepak bola. 

Mantan pelatih Manchester City itu terlihat menyaksikan pertandingan secara langsung bersama sang saudara, Pere Guardiola, yang juga dikenal sebagai agen dan penasihat kariernya.

Momen tersebut langsung menarik perhatian banyak pihak. Pasalnya, Guardiola saat ini tengah memasuki fase baru dalam kariernya setelah mengakhiri masa panjang yang penuh kesuksesan bersama Manchester City. 

Kehadirannya di salah satu pertandingan internasional terbesar tahun ini pun memunculkan berbagai dugaan mengenai langkah berikutnya.

Sejumlah laporan media Spanyol menyebutkan bahwa beberapa negara di kawasan Timur Tengah, termasuk Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, telah menyiapkan tawaran bernilai besar untuk membujuk Guardiola melanjutkan karier kepelatihannya di sana.

Nama Guardiola memang masih menjadi salah satu sosok paling diminati berkat rekam jejak luar biasa yang ia bangun selama lebih dari satu dekade terakhir.

Namun bukan hanya klub-klub kaya yang dikabarkan tertarik. Federasi Sepak Bola Maroko disebut terus memantau situasi Guardiola dengan serius. 

Tim nasional Maroko dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan pesat dan berhasil mencatatkan prestasi bersejarah di level internasional. 

Karena itu, federasi setempat diyakini ingin menghadirkan sosok pelatih kelas dunia guna mempertahankan sekaligus meningkatkan daya saing tim.

Editor: Banu Adikara
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