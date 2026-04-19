Emil Audero Clean Sheet, Laga Cremonese vs Torino Berakhir Nirgol

Gawang Emil Audero harus dibobol empat gol setelah Cremonese kalah dari Fiorentina (Dok. Emil Audero)
JawaPos.com - Laga Cremonese vs Torino pada pekan ke-33 Liga Italia 2025/26 berakhir tanpa pemenang. Duel yang berlangsung di Stadion Giovanni Zini pada Minggu malam WIB ditutup dengan skor 0-0.
Penampilan Audero menjadi salah satu sorotan dalam laga ini. Kiper Timnas Indonesia itu bermain penuh dan sukses mencatat clean sheet kesembilan musim ini. Dia juga tampil solid dengan sejumlah kontribusi penting, termasuk penyelamatan di menit akhir.
Hasil imbang ini membuat Cremonese tertahan di peringkat ke-13 dengan 28 poin, masih berada di batas zona degradasi. Sementara Torino tetap menempati posisi ke-12 dengan koleksi 40 poin, demikian yang dilansir laman resmi legaserie a.
Sejak awal pertandingan, Cremonese tampil lebih agresif dengan mengambil inisiatif serangan. Meski demikian, rapatnya lini pertahanan Torino membuat peluang bersih sulit tercipta.
Hingga pertengahan babak pertama, kedua tim cenderung bermain hati-hati dengan minim peluang.
Peluang terbaik Cremonese di babak pertama hadir pada menit ke-42 lewat Federico Bonazzoli. Namun, tendangan jarak jauhnya masih melambung di atas mistar.
Bonazzoli kembali mencoba peruntungannya tak lama kemudian, tetapi usahanya masih bisa diamankan kiper Torino, Alberto Paleari.
Memasuki babak kedua, Cremonese meningkatkan intensitas serangan. Bonazzoli kembali menjadi ancaman utama, tetapi belum mampu memecah kebuntuan.
Cremonese sempat membobol gawang Torino melalui Baschirotto pada menit ke-61. Namun, gol tersebut dianulir wasit setelah tinjauan VAR menunjukkan adanya pelanggaran lebih dulu dalam proses terjadinya gol.
