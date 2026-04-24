Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Real Madrid: Alvaro Arbeloa Fokus Raih Kemenangan

Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa. (Dok. Alvaro Arbeloa)
JawaPos.com–Prediksi susunan pemain Real Betis melawan Real Madrid di Liga Spanyol pekan ke-32. Laga tersebut bakal dimainkan di Estadio de la Cartuja, Sabtu (25/4) pukul 02.00 WIB.
Bagi Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa pertandingan melawan Real Betis sangatlah menantang. Sebab, dia mengetahui kualitas para pemain dan pelatih Real Betis Manuel Pellegrini.
”Mereka adalah tim yang meraih kemenangan sangat penting Selasa lalu. Selain itu, mereka sedang memulihkan pemain-pemain kunci. Tidak perlu menjelaskan kualitas lawan Betis, para pemain yang mereka miliki, dan pelatih fantastis mereka, yang sangat saya ingat. Ini adalah pertandingan yang sangat menantang bagi kami," kata Alvaro Arbeloa saat jumpa pers yang dikutip laman resmi Real Madrid, Jumat (24/4).
Meraih kemenangan di kandang Real Betis menjadi target Real Madrid. Selain itu, Alvaro Arbeloa juga tidak terlalu memikirkan Barcelona sebagai pemuncak klasemen sementara.
”Tujuan kami adalah memenangkan keenam pertandingan, terlepas dari apa yang dilakukan Barcelona. Kami ingin tampil di level tinggi dalam enam pertandingan ini, terus berkembang, dan memperbaiki banyak hal yang perlu kami lakukan di La Liga. Kami tidak khawatir tentang apa pun selain memenangkan pertandingan besok. Dan setelah itu selesai, kami akan fokus pada Espanyol,” ujar Arbeloa.
Pelatih 43 tahun itu juga ditanya target Real Madrid hingga akhir musim nanti yang hanya menyisakan enam pertandingan. Arbeloa mengatakan bahwa dia hanya ingin memenangkan seluruh pertandingan di sisa musim ini.
”Tujuan saya adalah agar Real Madrid memenangkan setiap pertandingan. Tanggung jawabnya adalah untuk keluar dan memenangkan setiap pertandingan. Enam pertandingan yang ada di depan kita sangat penting, terlepas dari apa yang terjadi di La Liga,” jawab Arbeloa.
”Kita harus berusaha keras. Kita tahu apa yang akan terjadi pada para pemain dalam beberapa bulan mendatang. Tetapi saya telah memberi tahu mereka untuk hanya memikirkan Real Madrid. Kita harus bertanggung jawab dan menghormati tidak hanya lambang klub, tetapi juga diri kita sendiri. Itu berarti memberikan 100 persen hingga hari terakhir,” tandas pelatih yang dulunya bek kanan tersebut.
Kedua tim sudah menyiapkan pemain terbaiknya untuk laga besok. Berikut ini, prediksi susunan pemain yang dilansir Fotmob.
