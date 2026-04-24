Usai Arsenal Tumbang dari Manchester City, Gyokeres Bagikan Momen Liburan di Portugal

JawaPos.com - Viktor Gyokeres tampaknya memilih cara santai untuk menghirup udara segar setelah momen berat yang dialami Arsenal.

Striker asal Swedia itu terlihat sedang menikmati waktu liburan di Portugal, hanya beberapa hari usai kekalahan penting The Gunners dari Manchester City dalam perburuan gelar Premier League.

Dengan Mikel Arteta memberikan jatah libur dua hari kepada skuadnya pekan ini, Gyokeres langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk keluar dari Inggris. Tujuannya bukan tempat asing melainkan Lisbon, kota yang pernah ia anggap sebagai rumah kedua saat berseragam Sporting CP.

Melansir Football London, selama berada di sana, Gyokeres menyempatkan diri mengunjungi restoran tradisional terkenal, Solar dos Presuntos.

Tempat ini bukan sekadar lokasi makan biasa, tapi juga punya ikatan kuat dengan dunia sepak bola Portugal. Di sana, ia terlihat berpose santai bersama staf restoran. Foto itu kemudian diunggahnya ke media sosial dan langsung menarik perhatian.

Keterangan dalam unggahan itu berbunyi: "Kembali ke Solar dos Presuntos, Viktor Gyokeres. Jauh dari keramaian, mewakili Arsenal, selalu dekat di hati."

Momen santai ini datang di waktu yang kurang ideal bagi Arsenal. Tim asal London Utara itu baru saja kehilangan keunggulan sembilan poin di puncak klasemen.

Kekalahan tipis 2-1 di Etihad membuat posisi mereka kini terancam, dengan Manchester City berpeluang mengambil alih jika meraih kemenangan di laga berikutnya.