M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 24 April 2026 | 23.16 WIB

Barcelona Kritik Wasit La Liga usai Gol Ferran Torres Dianulir

Barcelona mengeluh soal keputusan wasit setelah gol Ferran Torres dianulir dalam laga melawan Celta Vigo. (ig @fcbarcelona)

JawaPos.com–Barcelona lagi-lagi dibuat naik darah oleh keputusan wasit. Dalam laga melawan Celta Vigo, gol Ferran Torres yang seharusnya menggandakan keunggulan jadi 2-0 justru dianulir karena offside. Masalahnya? Tayangan ulang bikin semua orang bingung.

Ferran Torres sebenarnya mencetak gol lewat tendangan voli yang bersih dan klinis. Tapi setelah dicek, wasit memutuskan posisi sang pemain sudah offside. Ketika gambar kejadian dirilis, kontroversi langsung meledak karena sulit melihat dengan jelas di mana letak pelanggarannya.

Melansir Barca Blaugranes, pelatih Barcelona Hansi Flick bahkan terang-terangan meminta penjelasan usai pertandingan. Dan bukan cuma dia bahkan presiden sementara klub Rafa Yuste ikut angkat suara dengan nada cukup tajam.

”Bagi saya, tidak dapat diterima bahwa salah satu liga terbaik di dunia memiliki sistem dengan pengawasan yang sangat minim dan yang perlu ditingkatkan secara signifikan untuk semua tim, bukan hanya untuk Barca,” kata Rafa Yuste kepada wartawan.

Yuste juga menyinggung betapa beratnya perjuangan tim musim ini, terutama jika harus menghadapi keputusan-keputusan kontroversial seperti ini.

”Ini akan menjadi gelar liga yang, jika dimenangkan, akan sangat berharga; terkadang Anda harus berjuang melawan kesulitan. Jika Anda mengenal saya, Anda tahu saya tidak suka berbicara tentang wasit,” terang Rafa Yuste.

”Tapi saya akan mengatakannya lagi, ada enam orang yang menjadi wasit dalam sebuah pertandingan. Wasit utama, dua hakim garis, dan tiga orang yang terkunci di dalam ruangan dengan tenang menganalisis jalannya pertandingan. Karena itu, saya tidak bisa memahaminya,” imbuh dia.

Nada frustrasi Yuste cukup jelas. Dengan adanya VAR dan tim wasit yang lengkap, keputusan seperti ini seharusnya bisa lebih transparan dan akurat.

Menariknya, ini bukan pertama kalinya Barcelona bersuara soal kepemimpinan wasit musim ini. Sebelumnya, mereka juga sempat mengkritik keputusan di Liga Champions setelah tersingkir, dengan klaim bahwa wasit telah menyebabkan kerugian serius.

