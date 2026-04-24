Pep Guardiola Yakin Vincent Kompany Akan Melatih Manchester City Suatu Hari Nanti

JawaPos.com - Era Pep Guardiola di Manchester City memang belum benar-benar selesai, tapi obrolan soal siapa penerusnya nanti sudah mulai muncul ke permukaan. Dan seperti biasa, Pep punya pandangan yang menarik dan cukup jelas.

Nama yang ia sorot adalah Vincent Kompany. Saat ini, Kompany tengah menjalani karier kepelatihan yang menjanjikan bersama Bayern Munchen. Performa timnya musim ini terbilang impresif, dan Pep pun tak ragu memberikan pujian.

“Tentu saja saya mengucapkan selamat kepada Vinny dan Bayern Munchen,” kata Pep seperti dikutip dari Bavarian Football.

“Mereka menampilkan sepak bola berkualitas tinggi dan menghibur dengan banyak gol dan aksi.”

Bukan pujian basa-basi. Sebagai mantan pelatih Bayern, Pep tahu betul standar tinggi di klub tersebut. Ia bahkan menambahkan:

“Saya tahu orang-orang di Munchen sangat bahagia. Mereka memenangkan Bundesliga lagi. Selamat sebesar-besarnya untuk seluruh organisasi Bayern. Dan sekarang siap untuk semifinal Liga Champions. Jadi tentu saja saya mendoakan yang terbaik untuk mereka.”

Namun, yang paling menarik justru muncul ketika Pep ditanya soal kemungkinan Kompany melatih Manchester City di masa depan. Jawabannya? Singkat, tapi penuh keyakinan.

“Saya sudah mengatakan itu sejak lama ketika kami melawan Burnley, di Piala FA atau Piala Carabao. Kami bermain di kandang, dan saya menonton pertandingannya, saya berkata bahwa orang itu akan menjadi manajer cepat atau lambat.”