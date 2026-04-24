Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 24 April 2026 | 20.31 WIB

Arbeloa Terancam Lengser, Perez Disebut Sudah Kehilangan Kesabaran

Penampilan pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa. (Istimewa)

JawaPos.com - Situasi di kursi pelatih Real Madrid kembali memanas. Alvaro Arbeloa, yang sempat dianggap sebagai penyelamat sementara, kini justru berada di ujung tanduk.

Di balik layar, Florentino Perez disebut sudah kehilangan kesabaran dan mendorong pergantian pelatih secepat mungkin.

Padahal, kalau dilihat secara objektif, Arbeloa tidak sepenuhnya gagal. Ia datang di tengah situasi sulit setelah Xabi Alonso kehilangan kendali atas ruang ganti.

Dalam kondisi seperti itu, tugas utama Arbeloa jelas bukan langsung mengangkat trofi, melainkan menstabilkan tim. Dan itu berhasil ia lakukan.

Ruang ganti yang sebelumnya retak perlahan kembali solid. Hubungan antar pemain membaik, atmosfer tim lebih kondusif. Sayangnya, di klub sebesar Real Madrid, harmoni saja tidak cukup. Trofi tetap jadi tolok ukur utama dan di sinilah Arbeloa mulai kehilangan pijakan.

Melansir The Real Champs, laporan dari internal klub menyebutkan bahwa sebenarnya ada perbedaan pendapat di jajaran direksi.

Beberapa pihak ingin memberi Arbeloa waktu lebih lama, setidaknya satu musim penuh untuk benar-benar membuktikan kapasitasnya. Tapi masalahnya sederhana: keputusan akhir tetap di tangan Florentino Perez.

Dan kalau Perez sudah punya keinginan, biasanya sulit digoyahkan.

Presiden Real Madrid itu dikenal punya standar tinggi dan selera besar. Nama-nama seperti Jose Mourinho dan Jurgen Klopp kabarnya jauh lebih sesuai dengan profil pelatih yang ia inginkan: berkarisma, punya rekam jejak juara, dan mampu membawa “aura galáctico” ke bangku cadangan.

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore