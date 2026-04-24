Lommel SK Kalahkan RFC Luttich, Simak Statistik Bertahan Joey Pelupessy

JawaPos.com - Joey Pelupessy bantu Lommel SK mengalahkan RFC Luttich di leg pertama playoff promosi Liga Belgia. Laga yang berakhir dengan skor 3-0 tersebut dimainkan di Soevereinstadion, Jumat (24/4).

Lommel SK langsung bermain menyerang yang membuat mereka unggul. Kapten tim, Lucas Schoofs berhasil mencetak gol pada menit ke-12 setelah menerima umpan Lautaro López.

Hanya berselang lima menit, Lommel SK menambah keunggulan. Jason van Duiven sukses mencetak gol pada menit ke-17 dari umpan gol Ralf Seuntjens.

Di babak kedua, Lommel SK masih konsisten untuk bermain menyerang. Alhasil, Sam De Grand mencetak gol di menit ke-50 sekaligus menutup pesta gol tim tuan rumah.

Pelatih Lommel SK, Lee Johnson, kembali mengandalkan Joey Pelupessy di lini tengah. Gelandang Timnas Indonesia tersebut diberikan peran untuk membantu melindungi lini pertahanan dari tengah lapangan.

Secara individu, Joey Pelupessy menampilkan permainan apik khususnya dalam sisi bertahan. Melihat statistik bertahannya yang melansir Fotmob, dia melakukan lima sapuan dan satu tekel selama bermain 90 menit.

Namun tugasnya dalam mendistribusikan bola, juga dilakukannya dengan baik. Pelupessy melepaskan tiga dari empat bola panjang dengan akurasi 75 persen dan punya akurasi umpan 95 persen.

Di sisi lain, Lee Johnson sangat puas dengan performa tim asuhannya terutama di babak pertama. Pelatih asal Inggris tersebut juga sudah tidak sabar menjalani leg kedua.