Singkirkan RFC Liege, Joey Pelupessy Rayakan Kelolosan Lommel SK ke Final Playoff Promosi

JawaPos.com–Joey Pelupessy merayakan kelolosan Lommel SK ke final play off promosi Challenger Pro League setelah mengalahkan RFC Liege. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut (aggregat 5-1) dimainkan di Stadium RFC Liege, Selasa (28/4).

Dipantau dari kanal Instagram resmi Lommel SK, Joey Pelupessy melakukan selebrasi bersama rekan setim di ruang ganti Stadium RFC Liege. Gelandang Timnas Indonesia tersebut juga terlihat bernyanyi gembira bersama rekan setim.

Lommel SK langsung tampil ganas di menit awal pertandingan. Hasilnya, Zalan Vancsa berhasil mencetak gol pada menit kedelapan.

Hanya berselang 10 menit, Lommel SK kembali menggandakan keunggulan. Zalan Vansca sukses mencetak gol keduanya di menit ke-18 setelah memanfaatkan assist Ralf Seuntjens.

Tim tuan rumah, RFC Liege tidak tinggal diam dengan berhasil mencetak gol lewat tendangan Kylian Hazard menit ke-18. Gol dari adik kandung Eden Hazard tersebut belum mampu menyelamatkan timnya dari kekalahan sekaligus gagal melaju ke final play off Liga Belgia.

Pelatih Lommel SK Lee Johnson kembali mengandalkan Joey Pelupessy di lini tengah. Pemain 32 tahun tersebut menunjukkan kualitasnya dalam melindungi pertahanan dari lini tengah.

Melihat statistik permainan dari Fotmob, Pelupessy banyak melakukan aksi bertahan. Secara individu, dia berhasil mencatatkan dua tekel, tiga sapuan, dan satu intersepsi.

Bahkan untuk urusan duel, Pelupessy sangat unggul. Pemain keturunan Maluku tersebut sukses memenangkan tiga dari empat duel yang dimainkannya selama 90 menit.