Tak Satu Pun Pemain Lazio Tampil di Piala Dunia 2026! Catatan Buruk Pertama Sejak 1986

Skuad Lazio. (Istimewa)
JawaPos.com - Berakhirnya musim kompetisi Eropa membuat perhatian publik sepak bola mulai beralih ke FIFA World Cup 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun di tengah antusiasme menuju turnamen terbesar dunia itu, Lazio justru harus menerima kenyataan pahit.
Klub asal ibu kota Italia tersebut dipastikan tidak memiliki satu pun pemain yang tampil di Piala Dunia 2026.
Situasi ini menjadi catatan buruk bagi Biancoceleste karena terakhir kali mereka mengalami hal serupa terjadi 40 tahun lalu, tepatnya pada Piala Dunia 1986.
Nama-nama seperti Boulaye Dia, Nuno Tavares, Gustav Isaksen, Mario Gila, hingga Reda Belahyane gagal membawa negaranya lolos ke putaran final. Bahkan mantan pemain Lazio, Toma Basic, juga tidak berhasil tampil di ajang empat tahunan tersebut.
Kondisi ini sekaligus memperlihatkan menurunnya kontribusi Lazio di level internasional. Padahal selama beberapa dekade terakhir, klub tersebut cukup rutin mengirim pemain ke panggung Piala Dunia.
Fakta nihilnya wakil Lazio di Piala Dunia 2026 terasa semakin ironis karena jumlah peserta turnamen kali ini meningkat drastis.
FIFA resmi menambah peserta menjadi 48 negara dengan setiap tim diperbolehkan membawa 26 pemain.
Artinya, akan ada total 1.248 pemain yang tampil di turnamen tersebut. Jumlah itu jauh lebih besar dibanding Piala Dunia 2022 yang hanya melibatkan 832 pemain dari 32 negara peserta.
Meski slot pemain bertambah sangat banyak, Lazio tetap gagal menyumbangkan satu nama pun.
Situasi tersebut menjadi sorotan tersendiri bagi publik sepak bola Italia yang dalam beberapa tahun terakhir memang sedang mengalami penurunan prestasi.
Italia sendiri kembali gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun. Setelah absen pada edisi 2018 dan 2022, Gli Azzurri kembali tidak tampil di turnamen 2026.
