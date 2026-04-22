Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 23 April 2026 | 01.49 WIB

Ambisi Hakan Calhanoglu Kawinkan Gelar Liga Italia dan Coppa Italia Bersama Inter Milan Musim Ini

 

Selebrasi Hakan Calhanoglu ke gawang Como. (Dok. Inter Milan)

JawaPos.com - Hakan Calhanoglu punya ambisi mengawinkan gelar Liga Italia dan Coppa Italia musim ini setelah Inter Milan mengalahkan Como di semifinal. Laga yang berakhir dengan skor 3-2 (aggregat 3-2) tersebut dimainkan di Giuseppe Meazza, Rabu (22/4).

Gelandang berusia 32 tahun itu menjadi salah satu pemain penting dalam usaha Inter Milan menang comeback atas Como. Brace Hakan Calhanoglu di babak kedua membuat Inter Milan bangkit dan Petar Sucic memastikan kemenangan pada menit ke-89.

Meski menang, Hakan Calhanoglu tetap merasa Como adalah lawan yang sulit. Namun, Inter Milan bisa menampilkan performa terbaiknya di babak kedua.

"Ya, tapi kami sudah tahu selalu sulit melawan Como. Mereka tahu cara bermain, dan kami tahu tidak pernah mudah melawan mereka, tetapi di babak kedua kami melakukan tugas kami," kata Calhanoglu setelah pertandingan yang dikutip dari laman Sempre Inter, Rabu (22/4).

Gelandang timnas Turki tersebut memiliki ambisi untuk meraih gelar Liga Italia dan Coppa Italia musim ini setelah lolos ke final. Untuk saat ini, fokus Calhanoglu bersama Inter Milan adalah Liga Italia.

"Itulah yang kami inginkan – dua piala itu adalah tujuan kami. Kami berada di final dan kami senang, tetapi sekarang pertandingan liga yang lebih penting menanti kami dan kami ingin memenangkannya," ujar Calhanoglu.

Bersama Inter Milan, Calhanoglu sudah pernah meraih Scudetto pada musim 2023/2024. Sementara itu, dia juga telah memiliki koleksi dua gelar Coppa Italia musim 2021/2022 dan 2022/2023.

Di laga final nanti, Inter Milan akan menunggu pemenang antara Atalanta dan Lazio. Laga final Coppa Italia akan dimainkan pada 13 Mei di Stadio Olimpico.

Editor: Edi Yulianto
