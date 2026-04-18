Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
18 April 2026, 18.43 WIB

Jadi Pemain Terbaik Saat Inter Milan Tumbangkan Cagliari, Nicolo Barella Ucap Selamat untuk Josep Martinez

Nicolo Barella saat cetak gol melawan Cagliari. (Dok. Inter Milan)

JawaPos.com - Nicolo Barella menjadi pemain terbaik setelah Inter Milan mengalahkan Cagliari di Liga Italia pekan ke-33. Laga yang berakhir dengan skor 3-0 tersebut dimainkan di Giuseppe Meazza, Sabtu (18/4).

Inter Milan baru bisa menjebol gawang Cagliari pada babak kedua. Marcus Thuram berhasil menjebol gawang Cagliari pada menit ke-52 yang disusul gol Nicola Barella empat menit kemudian.

Pesta gol Inter Milan baru benar-benar berakhir menjelang babak kedua usai. Piotr Zielinski sukses menjebol gawang Cagliari pada menit ke-90+2.

Berhasil mencetak gol dan menampilkan performa yang apik membuat Nicolo Barella mendapatkan gelar pemain terbaik pada laga kemenangan Inter Milan melawan Cagliari. Namun, dia merasa rekan setimnya sudah memberikan yang terbaik untuk laga tersebut dan berhasil meraih kemenangan.

"Kita semua menang, ketika Anda turun ke lapangan dan memberikan semua yang Anda miliki, hasilnya akan datang," kata Barella yang dikutip dari laman Sempre Inter, Sabtu (18/4).

Gelandang timnas Italia tersebut juga mengucapkan selamat kepada kiper Inter Milan Josep Martinez yang kembali mendapatkan kepercayaan bermain. Kiper 27 tahun tersebut memang sempat mengalami masa sulit setelah terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan tewasnya seorang pria lanjut usia.

Barella mengatakan bahwa Josep Martinez memang pantas untuk bermain di laga kali ini. Pemain 29 tahun itu menegaskan bahwa rekan setimnya selalu memberikan dukungan kepadanya.

"Saya ingin mengucapkan selamat kepada Pepo Martinez. Setelah apa yang terjadi padanya, itu tidak mudah. ​​Kami selalu mendukungnya dan dia selalu siap bermain. Hari ini dia pantas mendapatkan pertandingan ini," pungkas Barella.

Inter Milan masih menjadi pemuncak klasemen sementara Liga Italia dengan 78 poin. Hanya sisa lima pertandingan dan keunggulan 12 poin dari Napoli di posisi kedua, tampaknya tim asuhan Cristian Chivu makin dekat dengan Scudetto ke-21.

Editor: Hendra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore