Menang Comeback Lawan Como, Petar Sucic Sebut Inter Milan Pantas Lolos ke Final Coppa Italia

Petar Sucic jadi pahlawan kemenangan Inter Milan lawan Como di semifinal Coppa Italia. (Dok. Inter Milan)
JawaPos.com - Petar Sucic menjadi pahlawan Inter Milan setelah menang comeback melawan Como di semifinal Coppa Italia. Laga yang berakhir dengan skor 3-2 (aggregat 3-2) tersebut dimainkan di Giuseppe Meazza, Rabu (22/4).
Pemain 22 tahun tersebut mencetak gol pada menit menit ke-89 yang membuat Inter Milan memastikan kemenangan melawan Como. Padahal, Inter Milan sempat tertinggal dua gol dari Como lewat gol dari Martin Baturina dan Lucas Da Cunha.
Di babak kedua, Inter Milan berhasil menyamakan kedudukan. Brace Hakan Calhanoglu membuat harapan Nerazzurri kembali hidup untuk memenangkan pertandingan.
Perasaan gembira dirasakan oleh Petar Sucic setelah berhasil mencetak gol penentu untuk Inter Milan. Dia menyebut bahwa timnya memang layak ke final Coppa Italia karena berhasil menang dari situasi sulit setelah tertinggal dua gol.
"Saya sangat gembira. Malam yang luar biasa. Saya rasa kami pantas lolos karena kami tertinggal dua gol dan masih berhasil membalikkan keadaan. Tidak pernah mudah untuk melakukan comeback dalam pertandingan seperti itu. Kami menunjukkan betapa kuatnya tekad kami, dan kami tidak pernah menyerah," kata Petar Sucic setelah pertandingan yang dikutip laman resmi Inter Milan, Rabu (22/4).
Pemain baru Inter Milan tersebut akan sangat senang jika berhasil memenangkan dua gelar. Sucic juga berharap agar timnya bisa terus menampilkan yang terbaik hingga akhir musim nanti.
"Saya ingin menang sejak tiba di Inter: akan luar biasa jika bisa memenangkan dua trofi di tahun pertama saya. Saya harap kami bisa terus seperti ini hingga akhir musim. Kami memberikan segalanya di setiap pertandingan dan setiap menit untuk memenangkan Serie A dan Coppa Italia," ujar Sucic.
"Saya tidak tahu apakah saya sudah dalam performa terbaik; saya hanya berusaha untuk terus meningkatkan diri demi tim hebat ini dan para penggemar yang luar biasa ini. Saya melakukan yang terbaik untuk meningkatkan diri setiap hari," pungkas pemain nomor punggung 8 tersebut.
Inter Milan berhasil melaju ke final Coppa Italia setelah mengalahkan Como. Di final pada 13 Mei nanti, mereka akan bertemu dengan pemenang antara Atalanta melawan Lazio.
