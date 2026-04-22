Chelsea Mulai Cari Pengganti Liam Rosenior, John Terry Muncul Sebagai Opsi Darurat

Bek Legendaris Chelsea John Terry. (IMAGO/PA Images)
JawaPos.com–Situasi di Chelsea makin panas. Lima kekalahan beruntun di liga tanpa mencetak gol bukan cuma statistik buruk, ini sudah masuk kategori krisis. Dan seperti yang sering terjadi di Stamford Bridge, posisi pelatih jadi sorotan utama.
Liam Rosenior kini berada di ujung tanduk. Catatan tujuh kekalahan dari delapan pertandingan terakhir di semua kompetisi, ditambah lini belakang yang rapuh dan lini depan yang tumpul, membuat musim The Blues berada di ambang kegagalan total bahkan untuk sekadar mengamankan tiket kompetisi Eropa.
Momentum terdekat yang bisa jadi penyelamat hanyalah semifinal Piala FA melawan Leeds United di Wembley. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, tapi bisa jadi penentu nasib Rosenior. Gagal lolos ke final? Sulit membayangkan ia tetap bertahan.
Yang menarik, di tengah tekanan besar ini, manajemen Chelsea justru belum punya rencana matang soal pengganti. Laporan dari internal klub menyebutkan belum ada kandidat yang benar-benar siap jika keputusan pemecatan harus diambil dalam waktu dekat.
Awalnya, para pemilik klub memang tidak berniat memecat Rosenior, bahkan jika target Liga Champions meleset. Tapi situasi di lapangan berkembang jauh lebih cepat dari perkiraan. Dan dalam dunia sepak bola, rencana bisa berubah dalam hitungan minggu atau bahkan hari.
Melansir The Chelsea Chronicle, di tengah ketidakpastian itu, satu nama mulai ramai dibicarakan yaitu John Terry. Sebagai legenda klub dan mantan kapten ikonik, Terry dianggap punya semua elemen yang saat ini hilang dari tim seperti karakter, kepemimpinan, dan mentalitas juara.
Dalam kondisi darurat seperti sekarang, menunjuknya sebagai manajer sementara bisa jadi solusi paling masuk akal. Bukan cuma soal nostalgia. Terry punya pengalaman sebagai staf pelatih dan pemahaman mendalam soal identitas permainan Chelsea, khususnya dalam aspek pertahanan.
Lebih dari itu, kehadirannya diyakini bisa langsung mengangkat moral ruang ganti yang kabarnya mulai retak. Sosoknya masih sangat dihormati, baik oleh pemain maupun fans, dan itu bisa jadi faktor penting untuk menstabilkan situasi dalam waktu singkat.
Namun tentu saja, ini tetap langkah berisiko. Menyerahkan tim dalam kondisi krisis kepada pelatih yang belum teruji sebagai manajer utama bukan keputusan ringan. Tapi dalam kondisi seperti sekarang, Chelsea tampaknya tidak punya banyak pilihan ideal.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara