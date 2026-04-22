Menuju Juara Premier League: Manchester City Psywar Bisa ”Membotolkan” Arsenal, Guardiola dan Arteta Adu Urat Saraf

JawaPos.com – Pendukung Manchester City membagikan botol air mineral dengan logo Arsenal dalam bentrok kedua tim di Stadion Etihad, Manchester, (20/4).

Botol, dalam idiom bahasa Inggris, seperti sindiran untuk tim yang sering gagal juara di momen-momen terakhir. Laga pada matchweek ke-33 Premier League itu pun berakhir dengan kemenangan 2-1 City atas Arsenal.

Hasil yang membuat Arsenal hanya unggul tiga poin (70-67) atas City, tetapi The Citizens –julukan City– memainkan satu laga lebih sedikit (32-33). Dari selisih gol, The Gunners –julukan Arsenal– juga unggul tipis (surplus 37 gol berbanding surplus 36 gol milik City).

Premier League mendahulukan aturan selisih gol dan bukan head-to-head ketika ada dua tim memiliki poin sama. Dengan lima matchweek tersisa, City memang punya kans ”membotolkan” Arsenal seperti pengalaman serupa pada 2022–2023 dan 2023–2024.

”Siapa yang berada di puncak klasemen Premier League saat ini? Bukan kami, kan? Dari selisih gol, mereka lebih baik,” ucap Pep.

”Tetapi, tentu saja, kami masih mempunyai peluang dalam persaingan (juara Premier League) musim ini. Kami akan terus berjuang sampai akhir,” sambung tactician berjuluk Sang Filsuf itu.

Terpisah, tactician Arsenal Mikel Arteta menganggap timnya masih memegang kendali perburuan juara Premier League.