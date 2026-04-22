Bintang Barcelona Ukir Prestasi di Madrid, Lamine Yamal Dua Tahun Beruntun Raih Laureus Awards

JawaPos.com - Lamine Yamal mencatatkan prestasi cemerlang dalam penghargaan atlet terbaik dunia paling bergengsi, Laureus World Sports Awards 2026, kemarin (21/4), Yamal ditahbiskan sebagai atlet muda terbaik dalam malam gala di Palacio de Cibeles, Madrid.

Yamal meraihnya setelah sukses bersama FC Barcelona sepanjang tahun lalu. Wide attacker berusia 18 tahun itu membantu Barca memenangi LALIGA, Copa del Rey, dan Supercopa de Espana.

”Merupakan suatu kehormatan untuk diakui dalam penghargaan ini dan menjadi orang pertama yang memenangkannya (dua tahun beruntun),” tutur Yamal seperti dilansir dari Mundo Deportivo.