Bintang Barcelona Ukir Prestasi di Madrid, Lamine Yamal Dua Tahun Beruntun Raih Laureus Awards

Bintang Barcelona dan Timnas Spanyol, Lamine Yamal. (Dok. Lamine)
JawaPos.com - Lamine Yamal mencatatkan prestasi cemerlang dalam penghargaan atlet terbaik dunia paling bergengsi, Laureus World Sports Awards 2026, kemarin (21/4), Yamal ditahbiskan sebagai atlet muda terbaik dalam malam gala di Palacio de Cibeles, Madrid.
Yamal meraihnya setelah sukses bersama FC Barcelona sepanjang tahun lalu. Wide attacker berusia 18 tahun itu membantu Barca memenangi LALIGA, Copa del Rey, dan Supercopa de Espana.
”Merupakan suatu kehormatan untuk diakui dalam penghargaan ini dan menjadi orang pertama yang memenangkannya (dua tahun beruntun),” tutur Yamal seperti dilansir dari Mundo Deportivo.
Tahun lalu, Yamal berhasil memenangkan penghargaan sebagai atlet dengan lesatan prestasi paling cepat (breakthrough of year). Penghargaan yang tahun ini dimenangi juara dunia Formula 1 tahun lalu asal tim McLaren, Lando Norris.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara