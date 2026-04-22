Rabu, 22 April 2026 | 15.48 WIB

Bintang Barcelona Ukir Prestasi di Madrid, Lamine Yamal Dua Tahun Beruntun Raih Laureus Awards

Bintang Barcelona dan Timnas Spanyol, Lamine Yamal. (Dok. Lamine)

JawaPos.com -  Lamine Yamal mencatatkan prestasi cemerlang dalam penghargaan atlet terbaik dunia paling bergengsi, Laureus World Sports Awards 2026, kemarin (21/4), Yamal ditahbiskan sebagai atlet muda terbaik dalam malam gala di Palacio de Cibeles, Madrid. 

Yamal meraihnya setelah sukses bersama FC Barcelona sepanjang tahun lalu. Wide attacker berusia 18 tahun itu membantu Barca memenangi LALIGA, Copa del Rey, dan Supercopa de Espana.

”Merupakan suatu kehormatan untuk diakui dalam penghargaan ini dan menjadi orang pertama yang memenangkannya (dua tahun beruntun),” tutur Yamal seperti dilansir dari Mundo Deportivo. 

Tahun lalu, Yamal berhasil memenangkan penghargaan sebagai atlet dengan lesatan prestasi paling cepat (breakthrough of year). Penghargaan yang tahun ini dimenangi juara dunia Formula 1 tahun lalu asal tim McLaren, Lando Norris. 

Editor: Hendra
