Tekad Lamine Yamal jadi Pemain Spanyol Termuda yang Cetak Hattrick di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak tiga gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang, dikutip dari ANTARA.

"Saya hanya perlu melakukan yang lebih baik, menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak hat-trick di Piala Dunia," kata Lamine Yamal dalam laman resmi FIFA yang dipantau di Jakarta, Kamis.

Saat ini, pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martín Páez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja.

Yamal menjelaskan bahwa sejak EURO 2024, Gavi terus melontarkan candaan bahwa ia memiliki rekor pencetak gol termuda tim nasional Spanyol yang sulit direbut darinya.

Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak tiga gol di Piala Dunia.

"Jika saya mencetak gol kedua, mungkin saya akan memberi sedikit anggukan kepada Gavi, karena dia baru punya satu. Tapi saya akan berusaha mencetak ketiganya," katanya.

Lebih lanjut, Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente ​menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai EURO 2024.

Namun, gelandang andalan Barcelona itu menilai status tim favorit tidak berarti apa-apa ketika berada di lapangan. Status tersebut tidak memberi keuntungan atau membantu mencetak lebih banyak gol.