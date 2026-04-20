Klasemen Liga Inggris: Arsenal Masih di Puncak, Manchester City Tipiskan Jarak Jadi 3 Poin

Para pemain Arsenal. (Dok. Arsenal)
JawaPos.com–Arsenal masih bertahan di puncak klasemen Liga Inggris 2025/26 meski keunggulan mereka atas Manchester City semakin menipis setelah pekan ke-33 usai. The Gunners kini hanya unggul tiga poin dari rival terdekatnya tersebut setelah dikalahkan Manchester City 1-2 di Etihad Stadium pada Minggu (19/4).
Dilansir dari Antara, Manchester City sempat unggul lewat gol Rayan Cherki sebelum disamakan Kai Havertz. Namun, gol Erling Haaland memastikan kemenangan The Citizens.
Hasil tersebut membuat Arsenal tetap berada di posisi teratas dengan 70 poin. Sementara itu, Manchester City naik ke peringkat kedua dengan 67 poin dan terus menempel ketat dalam perburuan gelar.
Situasi semakin menarik karena City masih memiliki satu laga tunda. Bila mampu meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut, pasukan Pep Guardiola berpeluang menyamai perolehan poin Arsenal, bahkan berpotensi merebut puncak klasemen tergantung selisih gol.
Adapun laga tunda Manchester City dijadwalkan berlangsung melawan Burnley pada Kamis (23/4). Dengan momentum yang dimiliki, City berpeluang besar menambah poin dan memberikan tekanan lebih besar kepada Arsenal.
Dengan sisa pertandingan yang semakin sedikit, persaingan gelar Liga Inggris musim ini dipastikan akan berlangsung sengit hingga pekan terakhir.
Brentford 0-0 Fulham
Leeds 3-0 Wolverhampton
Newcastle 1-2 Bournemouth
