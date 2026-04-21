Crystal Palace Diimbangi West Ham, Wolves Dipastikan Terdegradasi

JawaPos.com–Hasil imbang yang didapatkan Crystal Palace ketika menghadapi West Ham membuat Wolves dipastikan terdegradasi ke kasta kedua sepak bola Inggris musim depan.

Wolves dipastikan terdegradasi setelah kini berada di posisi juru kunci dengan 17 poin dari dari 33 laga, dengan menyisakan lima pertandingan, demikian catatan Premier League dilansir dari Antara.

West Ham yang berada di posisi terbawah zona aman atau 17 kini memiliki 33 poin dari 33 laga, sudah tidak mungkin terkejar Wolves. Namun ancaman degradasi masih mengintai The Hammers.

Sementara itu, hasil imbang membuat Crystal Palace tetap bertahan di peringkat 13 klasemen sementara Liga Inggris dengan 43 poin dari 32 pertandingan. Mereka terpaut lima poin dari zona kompetisi Eropa.

Crystal Palace bermain imbang tanpa gol ketika menjamu West Ham pada pekan 33 Liga Inggris di Stadion Selhurst Park, London, Senin (20/4) waktu setempat. Pada pertandingan ini baik Crystal Palace dan West Ham gagal memaksimalkan peluang yang mereka miliki sehingga laga harus berkesudahan dengan skor 0-0.

Palace memiliki peluang terlebih dahulu pada pertandingan ini melalui sundulan yang dilepaskan Brennan Johnson, namun masih melenceng dari gawang West Ham. Brennan Johnson kembali menciptakan peluang untuk Palace, namun kali ini tendangannya belum menemui sasaran karena melebar keluar lapangan.

West Ham sempat berbalik memberikan ancaman melalui sundulan yang dilepaskan Konstantinos Mavropanos. Namun peluang tersebut dapat dipatahkan kiper Palace Dean Henderson.

Memasuki babak kedua, permainan berjalan tidak jauh berbeda dibanding paruh pertama, karena kedua tim kerap gagal menciptakan peluang.