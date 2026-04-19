Manchester United Semakin Dekat ke Liga Champions Setelah Menang Tipis atas Chelsea di Stamford Bridge

JawaPos.com – Manchester United semakin dekat untuk kembali ke Liga Champions UEFA setelah meraih kemenangan penting atas Chelsea.

Dilansir dari laman ESPN pada Minggu (19/4), laga yang berlangsung di Stamford Bridge itu berakhir dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut menjadi langkah krusial dalam perebutan tiket ke kompetisi elit Eropa.

Gol tunggal kemenangan United dicetak oleh Matheus Cunha menjelang akhir babak pertama. Umpan matang dari Bruno Fernandes menjadi penentu terciptanya gol. Kemenangan ini sekaligus menunjukkan efektivitas United meski minim peluang.

Di bawah asuhan Michael Carrick, United tampil solid meski menghadapi keterbatasan pemain belakang. Beberapa bek utama absen akibat cedera dan sanksi. Namun, tim mampu menunjukkan organisasi permainan yang disiplin sepanjang laga.

Lini pertahanan United tampil impresif dalam meredam serangan Chelsea. Penampilan pemain muda dan adaptasi posisi darurat menjadi kunci keberhasilan menjaga keunggulan. Hasil ini menjadi salah satu clean sheet penting dalam laga tandang mereka.

Sementara itu, Chelsea justru menghadapi tekanan besar setelah kembali gagal meraih kemenangan.

Tim asuhan Liam Rosenior tampil dominan tetapi tidak efektif dalam penyelesaian akhir. Mereka menciptakan banyak peluang, namun gagal mencetak gol.

Kekalahan ini memperpanjang tren buruk Chelsea di liga. Mereka kini terancam gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Situasi tersebut juga memicu kekecewaan besar dari para pendukung di stadion.