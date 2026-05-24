Prediksi Cremonese vs Como 1907: Tinggal Selangkah Menuju Sejarah, Cesc Fabregas Punya Modal Streak Unbeaten

Pelatih kepala Como Cesc Fabregas. (X/@cesc4official)

JawaPos.com – Sensasi Como 1907 mencapai puncaknya musim ini. Mereka punya kans melangkah ke ajang Eropa untuk kali pertama dalam sejarahnya. Bahkan, musim depan Como bisa lolos ke Liga Champions.

Atmosfer yang berbeda di Stadio Giuseppe Sinigaglia, markas Como, dalam histori klub. Itu pula motivasi yang diusung Lucas Da Cunha dkk saat lawan US Cremonese di Stadio Giovanni Zini, Cremona, dini hari nanti (siaran langsung Vidio pukul 01.45 WIB).

Allenatore Como Cesc Fabregas pun menganggap laga tersebut bak “final”. “Ini pertandingan terpenting kami musim ini,” ucap Cesc, seperti yang dilansir di laman TMW.

“Ini akan jadi laga yang indah dan sangat menarik. Pada akhirnya, tim yang melakukan kesalahan paling sedikit dan yang punya ide lebih bagus bisa menjadi pemenangnya,” sambung Cesc.

Cesc bermodalkan streak unbeaten Como dalam empat giornata terakhir di Serie A. Namun, Cesc tetap waswas dengan ancaman Cremonese yang sedang berjuang lepas di zona degradasi. Apalagi, dalam pertemuan pertama di Sinigaglia, Cremonese bisa menahan Como 1-1 (28/9).

“Kami harus yakin (mengalahkan Cremonese dan lolos ke Liga Champions). Kalau tidak, berliburlah saja. Aku ingin mencapai Liga Champions,” tegas Cesc.

Prediksi Susunan Pemain Cremonese vs Como 1907

US CREMONESE (3-5-2)

1-Audero (g);

24-Terracciano, 15-Bianchetti (c), 5-Luperto;

4-Barbieri, 2-Thornsby, 33-Grassi, 29-Maleh, 3-Pezzella;

90-Bonazzoli, 10-Vardy

Pelatih: Marco Giampaolo

COMO 1907 (4-2-3-1)

1-Butez (g);

28-Smolcic, 14-Ramon, 2-Kempf, 18-Moreno;

23-Perrone, 33-Da Cunha (c);

38-Diao, 20-Baturina, 17-J. Rodriguez;

11-Douvikas

Pelatih: Cesc Fabregas