Andre Rizal Hanafi
20 April 2026, 01.40 WIB

Prediksi Everton vs Liverpool: Isak Jadi Harapan di Tengah Badai Cedera

Alexander Isak kembali berlatih bersama Liverpool. (Dok. Alexander Isak)

JawaPos.com - Liverpool akan menghadapi laga penting saat bertandang ke markas Everton dalam lanjutan Premier League musim 2025/2026. 

Pertandingan ini bukan sekadar duel biasa, melainkan derby Merseyside yang selalu sarat gengsi dan tensi tinggi. 

Namun, situasi yang dihadapi tim tamu kali ini tidak sepenuhnya ideal karena dihantam krisis cedera yang cukup mengganggu stabilitas skuad.

Datang ke laga ini, performa Liverpool sedang tidak dalam kondisi terbaik. Dari beberapa pertandingan terakhir, mereka kesulitan menemukan konsistensi. 

Hasil kurang memuaskan di kompetisi Eropa juga masih membekas dan sedikit banyak memengaruhi mental tim. 

Meski begitu, peluang untuk tetap bersaing di papan atas klasemen masih terbuka, sehingga kemenangan di laga ini menjadi sangat penting.

Kondisi tim semakin menantang dengan absennya beberapa pemain kunci. Di sektor penjaga gawang, peran utama kembali dipercayakan kepada Giorgi Mamardashvili. 

Ia harus tampil solid untuk menjaga peluang tim meraih poin, terutama dalam laga yang diprediksi berlangsung ketat.

Lini belakang Liverpool kemungkinan tetap mengandalkan duet Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate. Keduanya diharapkan mampu menjadi tembok kokoh untuk meredam serangan Everton

